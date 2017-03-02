وزير الخارجية يطلع رئيس الجمهورية على آخر تطورات الاتصالات بخصوص الملف الليبي

كما تمّ التطرّق إلى برنامج عمل الدبلوماسية التونسية في الفترة القادمة وخاصة رئاسة تونس لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجيّة يوم 7 مارس الجاري بالقاهرة وزيارة وزير الشؤون الخارجية إلى بغداد لدعم العلاقات الثنائية بين تونس والعراق المقررة يومي 8 و9 مارس الجاري والتي تعد أول زيارة لوزير خارجية تونسي إلى العراق منذ سنة 2003 يذكر أن وزير الشؤون الخارجية التقى على هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، المنعقدة بجينيف من 27 فيفري إلى 1 مارس الجاري، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين واطلعه على مبادرة رئيس الجمهورية لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا كما التقى في الأثناء برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بليبيا فائز السراج وكان محور لقائهما مبادرة رئيس الجمهورية.
وقد تم يوم 20 فيفري الماضي بتونس اصدار "إعلان تونس" الذي تضمن مساندة المقترحات التوافقية للأطراف الليبية، قصد التوصل إلى صياغات تكميلية وتعديلات تمكن من تطبيق اتفاق الصخيرات، مع عدم إقصاء أي طرف، من أجل تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا.
Publié le:2017-03-02 14:52:38
Par:cartaginois2011 (Tunisia ) Par Mobile
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