رئيس الجمهورية يتحادث مع نائب الوزير الأوّل ووزير الشؤون الخارجية البلجيكي

وعبّر المسؤول البلجيكي، خلال اللقاء، عن تقديره للتجربة الديمقراطية التونسية، معربا عن إستعداد بلاده لمزيد دعم التعاون الثنائي ودفعه في عديد المجالات، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وذكّر في هذا الصدد، بقرار الحكومة البلجيكية رفع التحذير الموّجه للبلجيكيين الراغبين في زيارة تونس، مشيرا إلى وجود آفاق واعدة لتطوير التعاون والشراكة مع تونس، ودفع الاستثمارات البلجيكية في قطاعات عدّة.
وأضاف بأن هنالك 160 مؤسسة بلجيكية منتصبة في تونس، وأن الإصلاحات الجوهرية التي تعمل الحكومة التونسية على إنجازها ستفتح فرص شراكة إقتصادية أكبر بين البلدين.
من جهته، عبّر رئيس الجمهورية، عن إرتياحه للعلاقات العريقة والمتميزة التي تربط البلدين، وتطلعه إلى مزيد دعم الدول الصديقة على غرار بلجيكا، حتّى تتمكن تونس من ترسيخ البناء الديمقراطي، ومجابهة مختلف التحديات وخاصّة منها الاقتصادية والأمنية.
Publié le:2017-03-02 14:52:38
Par:cartaginois2011 (Tunisia ) Par Mobile
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