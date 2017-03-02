لسعد اليعقوبي: تلقيت رسالة تهديد بالقتل

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-02 14:47:30

- أفاد الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي بالاتحاد العام التونسي للشغل لسعد اليعقوبي اليوم الخميس، أنه تلقى، رسالة تهديد بالقتل موقعة من مجموعة من الأولياء.وقال في تصريح إعلامي على هامش انعقاد الهيئة الإدارية لنقابة التعليم الثانوي أنه تلقى قبل انعقاد الهيئة بربع ساعة تقريبا، رسالة من مكتب الضبط باتحاد الشغل مجهولة المصدر ولكن مضمونها خطير ويتضمن تهديدا صريحا باغتياله.وتابع قائلا : " تلقيت سابقا عديد رسائل الشتم ولكن هذه الرسالة تتضمن تهديدا صريحا بالقتل وأن الذين أرسلوها أبلغوني أنهم يخططون لاغتيالي".ولاحظ المسؤول النقابي أن الرسالة تم توجيها إلى الأمين العام للاتحاد الشغل الذي تعهد بتوجيهها إلى الدوائر الأمنية للنظر فيها، وفق تعبيره.وخلص اليعقوبي إلى أن رسالة التهديد بالقتل لن تثنيه عن النضال وأن دمه ليس أغلى من دماء شهداء الوطن الذين سقطوا من أجل تونس.محرز