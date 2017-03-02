Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - Qareat Alfengan  

لسعد اليعقوبي: تلقيت رسالة تهديد بالقتل

Jeudi 02 Mars 2017
بــاب نــات - أفاد الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي بالاتحاد العام التونسي للشغل لسعد اليعقوبي اليوم الخميس، أنه تلقى، رسالة تهديد بالقتل موقعة من مجموعة من الأولياء.

وقال في تصريح إعلامي على هامش انعقاد الهيئة الإدارية لنقابة التعليم الثانوي أنه تلقى قبل انعقاد الهيئة بربع ساعة تقريبا، رسالة من مكتب الضبط باتحاد الشغل مجهولة المصدر ولكن مضمونها خطير ويتضمن تهديدا صريحا باغتياله.

وتابع قائلا : " تلقيت سابقا عديد رسائل الشتم ولكن هذه الرسالة تتضمن تهديدا صريحا بالقتل وأن الذين أرسلوها أبلغوني أنهم يخططون لاغتيالي".
ولاحظ المسؤول النقابي أن الرسالة تم توجيها إلى الأمين العام للاتحاد الشغل الذي تعهد بتوجيهها إلى الدوائر الأمنية للنظر فيها، وفق تعبيره.
وخلص اليعقوبي إلى أن رسالة التهديد بالقتل لن تثنيه عن النضال وأن دمه ليس أغلى من دماء شهداء الوطن الذين سقطوا من أجل تونس.
محرز



Publié le:2017-03-02 14:47:30

cadre-18c2c3f723227017146368887927f463-2017-03-02 14:47:30
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 139211



هل كان خطاب الشاهد مساء الأحد مقنع؟؟
Voter
En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13385,1

  • (28/02)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 2,42118 DT        1$ =2,29892 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/02)   226,0 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139211 1977|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires