الـفاو تمنح تونس 2ر15 مليون دينار للنهوض بالقطاع الفلاحي

Jeudi 02 Mars 2017



بــاب نــات

- منحت منظمة الامم المتحدة للاغذية والزارعة "فاو"، تونس، 15،2 مليون دولار للنهوض بالقطاع الفلاحي، وفق ما اورده بلاغ للمنظمة الخميس.وياتي هذا القرض في اطار توقيع "اتفاقية إطار لبرمجة التعاون بين تونس ومنظمة الأغذية والزراعة، للفترة 2016-2020 بقيمة 2ر15 مليون دولار منها 8ر3 مليون دولار تم توفيرها بهدف المساهمة في النمو الاقتصادي وفي دعم الفلاحة بالمناطق المهمشة والتصرف المستدام في الموارد الطبيعية إضافة الى تعزيز الأمن الغذائي.وتهدف هذه الاتفاقية، ايضا، للنهوض بالفلاحة الصغرى والفلاحة العائلية وتعزيز دورها في التنمية المحلية وضمان ديمومة الموارد الطبيعية والحد من أثار التغيرات المناخية.وتولى التوقيع على الاتفاقية، التي تضمن النهوض بمنظومات الإنتاج الفلاحي وتعزيز قدراتها التنافسية مع ضمان ديمومتها، كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب وممثل منظمة "فاو" بشمال إفريقيا، لاموردية ثيومبيانو.انتظار