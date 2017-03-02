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الإطاحة بخليّة تكفيريّة بمعتمديّة سجنان سبق لأفرادها أن تورّطوا في قضايا إرهابيّة

Jeudi 02 Mars 2017
بــاب نــات - تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بماطر من ولاية بنزرت، من الإطاحة بخليّة تكفيريّة بمعتمديّة سجنان، تتكوّن من خمسة عناصر تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة، جميعهم سبق لهم أن تورّطوا في قضايا إرهابيّة، 4 منهم قضوا عقوبات مختلفة تتراوح بين 6 أشهر 4 سنوات سجنا.

وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه تبيّن أن أفراد الخلية على علاقة بعناصر إرهابيّة بعضهم بالسّجن من أجل تورّطهم في قضايا ذات صبغة إرهابيّة، والبعض الآخر موجود ضمن الجماعات الإرهابيّة المتواجدة ببؤر التوتر.
وأكدت أنه بمراجعة النيابة العموميّة ببنزرت، أذنت بالإحتفاظ بجميع أفراد الخليّة، ومباشرة قضيّة في شأنهم موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي"، وإحالتهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس.
سبل




Publié le:2017-03-02 12:38:06

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