الإطاحة بخليّة تكفيريّة بمعتمديّة سجنان سبق لأفرادها أن تورّطوا في قضايا إرهابيّة

وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه تبيّن أن أفراد الخلية على علاقة بعناصر إرهابيّة بعضهم بالسّجن من أجل تورّطهم في قضايا ذات صبغة إرهابيّة، والبعض الآخر موجود ضمن الجماعات الإرهابيّة المتواجدة ببؤر التوتر.
وأكدت أنه بمراجعة النيابة العموميّة ببنزرت، أذنت بالإحتفاظ بجميع أفراد الخليّة، ومباشرة قضيّة في شأنهم موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي"، وإحالتهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس.
سبل
Publié le:2017-03-02 12:38:06
Par:lechef (Tunisia )
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