المعهد الفرنسي في تونس ينظّم ملتقى حول ''التنقل والإقامة في المهجر''

Jeudi 02 Mars 2017



بــاب نــات

- ينظم المعهد الفرنسي في تونس على امتداد أيام 30 و31 مارس وغرة أفريل 2017 ملتقى حول "التنقل والإقامة في المهجر"، وذلك بالتعاون مع مكتب الوكالة الفرنسية للهجرة والاندماج في تونس.وسيقع خلال هذا الملتقى الذي يضمّ مجموعة من المحاور من بينها : الثقافة والمجتمع المدني والاندماج الاجتماعي والتنمية والاقتصاد، تقديم عروض لأفلام سينمائية وحفلات موسيقية فضلا عن تنظيم معرضين.وسيتمّ تسليط الضوء، بهذه المناسبة على مسألة الهجرة التي باتت شاغلا لكافة مصالح سفارة فرنسا بتونس خاصة وأن العلاقات التاريخية بين البلدين عزّزت تدفّقات الهجرة في كلا الاتجاهين، إذ تعد الجالية الفرنسية في تونس حوالي 30000 فردا، كما يلعب القرب الجغرافي دورا في التنقل بين تونس وفرنسا.ويرمي الملتقى إلى إبراز أهمية تدفّقات الهجرة وتأثيراتها الإيجابية على مستوى التبادل الثقافي وتلاقح الحضارات والتنمية الاقتصادية وغيرها، سواء تعلق الأمر بالتنقل لأسباب مهنية أو عائلية أو في إطار الدراسة.ويشارك في تنظيم هذا المنتدى، معهد البحوث المغاربية المعاصرة وسفارة فرنسا بتونس والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة والمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية...ث/أمد