المعهد الفرنسي في تونس ينظّم ملتقى حول ''التنقل والإقامة في المهجر''

وسيقع خلال هذا الملتقى الذي يضمّ مجموعة من المحاور من بينها : الثقافة والمجتمع المدني والاندماج الاجتماعي والتنمية والاقتصاد، تقديم عروض لأفلام سينمائية وحفلات موسيقية فضلا عن تنظيم معرضين.
وسيتمّ تسليط الضوء، بهذه المناسبة على مسألة الهجرة التي باتت شاغلا لكافة مصالح سفارة فرنسا بتونس خاصة وأن العلاقات التاريخية بين البلدين عزّزت تدفّقات الهجرة في كلا الاتجاهين، إذ تعد الجالية الفرنسية في تونس حوالي 30000 فردا، كما يلعب القرب الجغرافي دورا في التنقل بين تونس وفرنسا.
ويرمي الملتقى إلى إبراز أهمية تدفّقات الهجرة وتأثيراتها الإيجابية على مستوى التبادل الثقافي وتلاقح الحضارات والتنمية الاقتصادية وغيرها، سواء تعلق الأمر بالتنقل لأسباب مهنية أو عائلية أو في إطار الدراسة.
ويشارك في تنظيم هذا المنتدى، معهد البحوث المغاربية المعاصرة وسفارة فرنسا بتونس والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة والمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية...
ث/أمد
Par:cartaginois2011 (Tunisia ) Par Mobile
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