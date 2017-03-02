Publié le:2017-03-02 11:39:13
خليل الغرياني يعتذر عن تولي منصب وزير للوظيفة العمومية والحوكمة
Jeudi 02 Mars 2017
بــاب نــات - اعتذر عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف خليل الغرياني عن تولي حقيبة وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة عند لقائه صباح اليوم الخميس رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالقصبة
Publié le:2017-03-02 11:39:13
Publié le:2017-03-02 11:39:13
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Par:Med Maaloul (Germany )
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