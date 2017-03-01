تهمة ''النصب'' تضاف لمآسي سعد لمجرد

Mercredi 01 Mars 2017



وكالات





Publié le:2017-03-01 23:06:05

- يقول المتنبي "المصائب لا تأتي فرادى"، ذلك ما يحدث مع النجم المغربي سعد لمجرد، حيث بات يواجه قضية جديدة، بعدما أقدمت مالكة شركة "كاريو باي نايت"، إلهام بوزيد، على رفع دعوى قضائية ضد "لمعلم" ومدير أعماله رضى البرادعي.ووفق ما جاء في موقع "هسبريس" المغربي، فإن بوزيد كانت المسؤولة عن حفل سعد لمجرد الذي كان يعتزم إحياءه في قصر المؤتمرات بباريس في 29 أكتوبر الماضي.وقالت المنظمة إنها رفعت دعوى قضائية ضد سعد لمجرد، وضد مدير أعماله، تتهمهما فيها بـ"خرق بنود العقد وبالنصب والاحتيال".ونقل "هسبريس" عن بوزيد قولها "أنا أحب سعد، لكن لدي عائلة وعليّ ديون وصلت قيمتها إلى 177 ألف أورو"؛ أي ما يزيد عن 180 مليون سنتيم، مضيفة "تكاليف الحفل في ارتفاع مستمر كلما تأخرت في تسديدها، والمتعهدون بدؤوا في مضايقتي ومطالبتي بدفع التكاليف غير المسددة".ولا يزال الفنان المغربي قيد الاعتقال في إحدى سجون العاصمة الفرنسية باريس بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة فرنسية.