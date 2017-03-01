جلسة تفاوض جديدة حول الزيادة في أجور القطاع الخاص يوم السبت المقبل

وأشرف على هذه الجلسة وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، وحضرها عن المنظمة الشغيلة محمد علي البوغديري، وعبد الكريم جراد، وعن منظمة الاعراف بشير بوجدي، وسامي السليني.
وكانت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي، أكدت في تصريح إعلامي، يوم أمس الثلاثاء، عقب لقاء جمعها بالامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، بأن المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص ستفضي، في القريب العاجل، إلى حل يرضي جميع الاطراف"، وفق قولها.
Publié le:2017-03-01 21:09:11
Par:Hassine Hamza (Tunisia )
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