La Coopération entre la Tunisie et le PNUD au centre d’une rencontre entre le Ministre ABDELKAFI et le Nouveau Représentant Résident

Mercredi 01 Mars 2017







Publi le:2017-03-01 19:31:27

M. Mohamed Fadhel ABDELKAFI, Ministre du Dveloppement, de lInvestissement et de la Coopration Internationale, a reu aujourdhui au sige de son dpartement M. Diego ZORRILLA, nouveau coordinateur rsident du systme des Nations Unies et Reprsentant Rsident du Programme des Nations Unies pour le Dveloppement (PNUD) en Tunisie.La rencontre a t une occasion pour passer en revue la coopration existante entre la Tunisie et le systme des Nations Unies et les programmes pour la prochaine tape.Le Ministre a exprim sa satisfaction de lavancement dexcution des programmes et projets de coopration pour la priode 2015-2019, touchant des domaines priorit dont notamment, la Gouvernance et la dmocratie, linstauration dun modle de dveloppement socio-conomique quitable, et la protection et les services sociaux, des thmes qui ont t identifis et choisis dans un cadre participatif dans lequel ont pris part les diffrents partenaires lchelle centrale et rgionale ainsi que la socit civile.M. ABDELKAFI et M. ZORRILLA, ont galement voqu des axes de coopration en cours qui consiste en particulier llaboration des tudes stratgiques dans des domaines comme ceux de la pauvret, de la croissance inclusive et durable, et de lconomie sociale et solidaire.Pour la priode venir M. ZORRILLA, a raffirm la volont du systme des Nations Unies, appuyer la Tunisie dans le domaine de dveloppement rgional via la concrtisation des Objectifs du Dveloppement Durable.