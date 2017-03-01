الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية في سائر ولايات الجمهورية

Mercredi 01 Mars 2017



بــاب نــات

ولاية بنزرت

ولاية قفصة

ولاية القصرين

- احتفت، اليوم الاربعاء، سائر الولايات في تونس باليوم العالمي للحماية المدنية، الموافق لغرة مارس من كل سنة، من خلال تنظيم تظاهرات تنشيطية و تحسيسية، شملت ورشات حية في الاسعاف و الانقاذ و الاطفاء و العمليات البيضاء وذلك بهدف رفع وعي المواطن في مجال النجدة و مجابهة الكوارث.احتضنت الوحدة المركزية الجهوية للحماية المدنية بجرزونة من ولاية بنزرت تظاهرة تنشيطية وتوعوية وتحسيسية ببادرة من الادارة الجهوية للحماية المدنية، ساهم فيها عدد من رياض الاطفال والمدارس والمعاهد الاعدادية والثانوية وثلة من المكونات المجتمعية من خلال تقديم مشاركات متنوعة اشتملت عرضا لعمليات انقاذ وتدخلات ميدانية مع استعراض للوسائل والتجهيزات المعتمدة لدى اغلب الفرق المختصة في مجال الحماية المدنية برا وبحرا وجوا ، بالاضافة الى تنظيم ورشات خاصة لفائدة الاطفال من خلال اللوحات الاستعراضية والاناشيد والاغاني الوطنية التي رددوها بالمناسبة في اطار تثمين مجهود أعوان الحماية المدنية جهويا ووطنيا والمساهمة في انمائه.من جهته، قال المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت، خميس بن علي، ان الجهة حرصت على تنظيم الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية والذي حمل شعار " يدا بيد مع الحماية المدنية ضد الكوارث" في اطار تفاعلي مع المحيط المجتمعي مع التركيز على الاطفال والشباب من اجل مزيد غرس ثقافة الحماية المدنية في الاجيال القادمة وبالاخص الثقافة الوقائية ، مشيرا الى ان قطاع الحماية المدنية بالولاية ما فتئ يتدعم على المستوى المادي واللوجستي وبمواصفات عالمية تتماشى وخصوصية الانشطة المتنوعة بالولاية .و تم تكريم كافة المشاركين، بالمناسبة، لاسيما الاطفال منهم، الى جانب تنظيم عملية بيضاء بمقر شركة "عجيل" في جرزونة تتمثل في حادث بين شاحنة لنقل الغاز المميع وحافلة ركاب امام مدخل المؤسسة .أفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بقفصة عادل العبيدي، بالمناسبة، أن تدخلات الحماية المدنية بالجهة شهدت ارتفاعا سنة 2016، حيث بلغت 4700 تدخل مقارنة بسنة 2015، التي ناهز عدد تدخلاتها 4172 تدخلا.وأضاف في تصريح لمراسل (وات) بالجهة أن الإدارة الجهوية للحماية المدنية بقفصة قامت في اطار الاحتفال بتنظيم ورشات في الإسعاف وعدد من العمليات البيضاء بحضور مكونات المجتمع المدني وجمعية التطوع في خدمة الحماية المدنية التي تضم قرابة 157 متطوعا متحصلا على شهادة الكفاءة، مشيرا في سياق آخر الى انه تم تكريم الأعوان المتميزين خلال سنة 2017 وقدماء الحماية المدنية وبعض المؤسسات التي تساهم في تدعيم الحماية المدنية .و ذكر أنه تم فتح مركزين جديدين للحماية المدنية في كل من معتمديتي الرديف والسند بهدف تقريب الخدمات للمواطنين والتخفيف من المدة الزمنية للتدخل في الكوارث، مؤكدا ان الادارة الجهوية للحماية قامت بعديد الحملات التحسيسية لفائدة المؤسسات الصناعية والتربوية بالجهة في مجال الإسعاف والإطفاء.وبخصوص جودة التجهيزات الموجودة بالإدارة الجهوية للحماية المدنية بقفصة، قال العبيدي ان الوكالة الفيدرالية للنجدة الالمانية قامت بتمكين الإدارة من تجهيزات متطورة لتعزيز الأسطول الموجود بها.ولاية سوسةنفذت الادارة الجهوية للحماية المدنية بسوسة ،اليوم الاربعاء، عملية بيضاء داخل الميناء التجاري بسوسة تمثلت في التدخل السريع عند الاعلام بوقوع حادث سقوط حاوية تحتوي على مواد خطرة كانت محملة على متن سفينة نقل تجارية في حوض الميناء التجاري بسوسة، وفق ما أفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بسوسة جلول جاب الله، مراسل (وات) بالجهة.وأوضح ان هذه العملية البيضاء شهدت مشاركة عديد الاختصاصات العاملة صلب الادارة الجهوية للحماية المدنية بسوسة على غرار خلية مجابهة الاخطار الكيميائية وفرق الغوص والاطفاء والاسعاف، حيث تم رفع هذه المواد الخطرة والحيلولة دون تسربها الى كامل الميناء التجاري.وأضاف ان فرق الحماية المدنية بسوسة تعمل كامل الوقت على تفعيل مخططات التدخلات والنجدة في مختلف الاماكن والأوقات وذلك في اطار برامج التدريب المتواصل للأعوان.نظمت ، اليوم الأربعاء، الإدارة الجهوية للحماية المدنية بالقصرين بمقرها يوما مفتوحا للعموم ، تضمن باقة من الفقرات التنشيطية والتثقيفية والتحسيسية والورشات الحية في الانقاذ والاطفاء والاسعاف والعمليات البيضاء ، أثثتها ثلة من الجمعيات والمنظمات الوطنية والجهوية ورياض الأطفال وحضرها أعضاء اللجنة الجهوية للكوارث الطبيعية بالولاية وتشكيلة من وحداتها وعدد من الاطارات الجهوية والمحلية .و أكدّ المدير الجهوي للحماية المدنية بالقصرين، محمد الجوادي ، على هامش هذه الاحتفالية في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن الحماية المدنية جهاز أحدث لخدمة المواطن، وما انفك يتطور من سنة إلى أخرى ويواكب مختلف التطورات التكنولوجية الحديثة في مجالات الإسعاف والإنقاذ والسلامة وخدمة المواطن أثناء الأزمات والكوارث وأن اليوم العالمي للحماية المدنية ، يعدّ مناسبة لمزيد التعريف بالمهام الإنسانية النبيلة والدور الكبير الذي يقوم به إطارات وأعوان الحماية المدنية من أجل حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والوقاية من الأخطار بمختلف أنواعها ، فضلا عن غرس ثقافة السلامة في السلوك اليومي في صفوف كافة الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية .ومثل اليوم الجهوي المفتوح ، فرصة اطلع خلالها الزوار على عينة من الأنشطة والتدخلات التي قامت بها وحدات الحماية المدنية بالجهة على امتداد السنة الماضية في جوانبها التوعوية والتحسيسية والتكوينية الهادفة للوقاية من الأخطار والحوادث ، فضلا عن تدخلاتها العملياتية لإطفاء الحرائق وللإسعاف والنجدة في اطار عرض موجز ، الى جانب الاطلاع على جملة من تجهيزاتها ومعداتها القديمة والجديدة ومجالات استعمالها.وات