الجمعية التونسية للاولياء والتلاميذ تدعو إلىى حماية التلاميذ من التجاذبات و انقاذ السنة الدراسية الحالية

Mercredi 01 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-01 19:11:27

- جددت الجمعية التونسية للاولياء والتلاميذ، اليوم الثلاثاء دعوتها لكل من رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، ورئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، ورئيس الحكومة، يوسف الشاهد، والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إلى تحمل مسؤولياتهم والتدخل من أجل حماية التلاميذ من التجاذبات التي يعرفها ملف التربية والتعليم، وانقاذ السنة الدراسية الحالية، معبرة عن استنكارها الشديد لما قالت أنه "المقايضة التي وضعت فيها المدرسة التونسية، والمراهنة بمستقبل أبنائنا وراحة عائلاتنا ومصلحة وطننا مهما كان السبب ومهما كان الرهان".وعبرت الجمعية ،في بيان لها اليوم الاربعاء، عن عميق انشغالها بسبب المنحى الذي وصفته بـ "الخطير" الذي أصبح يتراوح فيه المسار الدراسي عموما والسنة الدراسية الحالية بالخصوص.كما دعت إلى وضع ملف إصلاح المنظومة التربوية في مساره القويم"، مؤكدة على أحقية ممارسة الاولياء وجمعيات أولياء التلاميذ أنشطتهم في كل المجالات المتصلة بالتربية و التعليم بكل استقلالية وفي إطار القوانين المنظمة للقطاع.