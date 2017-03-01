Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Cokctail By Babnet  
Insolite

حديقة البلفيدير:عدد من الزوار يرشقون تمساحا بالحجارة مما أدى إلى وفاته

Mercredi 01 Mars 2017
بــاب نــات - أقدم عدد من الزوار بحديقة الحيوانات "البلفيدير" برشق تمساح بالحجارة على مستوى الرأس مما تسبب له في نزيف دموي داخلي,أدى إلى وفاته على عين المكان بحسب ما ورد فى الصفحة الرسمية لبلدية مدينة تونس.




Publié le:2017-03-01 18:17:34

cadre-e88c0c8f9affb4161e7ee2b4c67d9e62-2017-03-01 19:04:04
    
    
    
    
    





2 de 2 commentaires pour l'article 139170

Matouchi  (Tunisia)  |Mercredi 01 Mars 2017 à 19h 01m |           
بهيم......يصك.......في .....حيوان

Observateur  (Canada)  |Mercredi 01 Mars 2017 à 18h 40m | Par           
شعب متوحش، جاهل ، عنيف



هل كان خطاب الشاهد مساء الأحد مقنع؟؟
Voter
En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13385,1

  • (28/02)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 2,42118 DT        1$ =2,29892 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/02)   226,0 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139170 5534|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires