Publié le:2017-03-01 18:17:34
حديقة البلفيدير:عدد من الزوار يرشقون تمساحا بالحجارة مما أدى إلى وفاته
Mercredi 01 Mars 2017
بــاب نــات - أقدم عدد من الزوار بحديقة الحيوانات "البلفيدير" برشق تمساح بالحجارة على مستوى الرأس مما تسبب له في نزيف دموي داخلي,أدى إلى وفاته على عين المكان بحسب ما ورد فى الصفحة الرسمية لبلدية مدينة تونس.
Publié le:2017-03-01 18:17:34
Publié le:2017-03-01 18:17:34
cadre-e88c0c8f9affb4161e7ee2b4c67d9e62-2017-03-01 19:04:04
2 de 2 commentaires pour l'article 139170
En continu
- Hier 23:08 50 شركة تونسية تشارك في صالون ''غالفود'' بدب
- Hier 23:01 عماد الحمامي: أؤكد بشكل جازم أن راشد الغنوشي
- Hier 22:42 عدد من أهالي سيدي زيد من معتمدية برقو (ولاي
- Hier 22:34 إيقاف زوجة قيّس بن علي
- Hier 22:23 قانون تكريس إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني
- Hier 22:05 ضاحية مقرين تعيش على وقع مهرجان الرياضة من 3
Indicateurs Banque Centrale
Tunis
Où nous suivre
(171276) سفارة فرنسا بتونس: تصريحات المستشا
(153927) سليم شيبوب: ما عنديش باش ناكل
(138054) عندما يسقط الاعلام الى ما تحت القا
(133976) محامي ابن أخ رئيس الجمهورية يقاض
(131179) المرزوقي لمذيعة القناة الوطنية: اخ
(127541) الرئيس و الجارية و الغلام ..
(120341) عشرات المحتجين ضد المرزوقي في الق
(117449) أنس ماماي: باحثة تونسية بجامعة س
(111352) الصافي سعيد : قبل قدوم يوسف الشاهد
(106624) السيرة الذاتية لخليل الغرياني
(106369) اثر تفاجئه بتنظيم عيد ميلاده في تو
(106114) قرطاج 2019 : الامارات تقطع الطريق
(100691) راضية النصراوي للمرزوقي: كلامك صحي
(100504) فلة الجزائرية: لطيفة التونسية أكث
(91151) سعيد العايدي: سميرة مرعي كاذِبة
Par:hamedmeg (Tunisia )
Sur: فيصل التبيني: لن أعود إلى مجلس الشعب مرة أخرى لأني رأيت النفاق السياسي من اكبر الأبواب