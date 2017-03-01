حديقة البلفيدير:عدد من الزوار يرشقون تمساحا بالحجارة مما أدى إلى وفاته

Mercredi 01 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-01 18:17:34

- أقدم عدد من الزوار بحديقة الحيوانات "البلفيدير" برشق تمساح بالحجارة على مستوى الرأس مما تسبب له في نزيف دموي داخلي,أدى إلى وفاته على عين المكان بحسب ما ورد فى الصفحة الرسمية لبلدية مدينة تونس.