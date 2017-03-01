الاطاحة في بنزرت بعصابة مختصة في تزوير العملة

وأوضح ذات المصدر ان المصالح الامنية المختصة علمت بتعرض صاحبة محل تجاري وسط مدينة بنزرت للغش من قبل احد الحرفاء الذي اقتنى منها بعض اللوازم مقابل ورقة مالية مزيفة من فئة 50 دينارا، ليتحرك الجهاز الامني المختص في الابان ويلقي القبض على شخصين تبين حسب التحريات الاولية انهما من ذوي السوابق العدلية، في انتظار جلب الشريك الثالث، على حد قوله.
وأضاف أنه تم حجز عدد من علب الحبر في انتظار بقية التجهيزات الاخرى التي استعملها أفراد العصابة في التزييف وما قد يكشف عنه البحث الامني من خفايا هذه العملية.
مر/يسر
Publié le:2017-03-01 18:07:11
Par:hamedmeg (Tunisia )
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