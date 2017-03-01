انطلاق أشغال وحدة رصد وتوثيق الاعتداءات ضد الصحفيين

Mercredi 01 Mars 2017



بــاب نــات

- بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونسكو انطلقت اليوم الاربعاء، أشغال وحدة رصد وتوثيق الاعتداءات ضد الصحفيين وحرية الصحافة بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.وتهدف هذه الوحدة ، وفق بلاغ لنقابة الصحفيين ، إلى تحسين وضع حرية الصحافة، عبر رصد وتوثيق الاعتداءات على الصحفيين وحرية الصحافة والتدخل لدى السلطات المعنية للحماية وللمساءلة أو للتعويض نشر الوعي بالاعتداءات ، إضافة إلى استخدام القدرات المحلية لحماية الحريات الصحفيّة.كما ستعمل الوحدة على توفير مساعدة عاجلة لضحايا الاعتداءات ، و دعم الجانب القانوني في حال التقاضي، والقيام بحملات لتغيير السياسات المتعلقة بحرية الصحافة وحماية الصحفيين، ومعالجة قضايا من خلال بيانات وتقارير دورية وأبحاث ودراسات، الى جانب بناء سجلات تاريخية، ومراقبة مدى التزام الدولة التونسية بالقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية في الصدد.ليلى