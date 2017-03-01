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Economie

توننداكس يتجاوز عتبة 5600 نقطة في اقفال الاربعاء

Mercredi 01 Mars 2017
بــاب نــات - أقفلت بورصة تونس معاملات، الأربعاء، على منحى إيجابي ليتجاوز مؤشرها المرجعي "توننداكس" مستوى 5600 نقطة اثر ارتفاعه بنسبة 0،11 بالمائة (5613،28 نقطة) وسط حجم مبادلات جملي ناهز 9،215 مليون دينار (م د)، وفق تحليل الوسيط بالبورصة "ميناكابتل".
واستأثرت اسمنت قرطاج بأهم قيمة مبادلات بلغت 5،715 م د واعتلت أسهمها بذلك قائمة الارتفاعات بنسبة 5،76 بالمائة (2،57 د) تلتها كل من أسهم الشركة الصناعية العامة للمصافي والسكنى على التوالي بنسبة 4،43 بالمائة (1،65 د) و2،98 بالمائة (3،79 د).

وارتقت أسهم التجاري للإيجار المالي بنسبة 2،95 بالمائة (20،59 د) فالشركة التونسية للتجهيز بنسبة 2،87 بالمائة (5،74 د) دون تبادل الأسهم.
في المقابل، تراجعت قيمة أسهم بنك الاسكان بنسبة 3،28 بالمائة (19،73 د) متبوعة بأسهم بطاريات "أسد" بنسبة 2،87 بالمائة (6،75 د) ثم شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة بنسبة 2،52 بالمائة (1،16 د).
وتقلصت أسعار أسهم شركة الإيجار العربية لتونس بنسبة 2،37 بالمائة (2،88 د) فمصنع الورق الخشبي بالجنوب بنسبة 2،16 بالمائة (3،16 د).
م/فن



Publié le:2017-03-01 17:49:18

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