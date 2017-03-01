تونس تحتفل باليوم العالمي للحماية المدنية

Mercredi 01 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-01 15:07:17

- في إطار الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية ،تحول منتزه فرحات حشاد بمدينة رادس (الضاحية الجنوبية للعاصمة)، اليوم الأربعاء، إلى فضاء تنشيطي لفائدة العموم، اشتمل على ورشات وعروض لتجهيزات ومعدات الحماية المدنية، إلى جانب فضاءات خاصة بأشطة عديد المؤسسات الوطنية والجمعيات التي لها علاقة بالسلامة والإسعاف والنجدة والإنقاذ.ولدى إشرافه على فعاليات الاحتفال بهذا اليوم، أكد وزير الداخلية الهادي المجدوب، أن تطور آليات العمل والتجهيزات في مجال الحماية المدنية، هو نتيجة إستراتيجية متكاملة تعمل عليها سلطة الإشراف مع الديوان الوطني للحماية المدنية، من أجل تدعيم هذا القطاع الهام حتى يكون مواكبا للتطورات ويرتقى إلى مستوى النجاعة المطلوبة.وبين الوزير أن هذه الإستراتيجية منفتحة على التعاون الدولي وعلى المجتمع المدني، من خلال التشجيع على العمل التطوعي و غرس ثقافة السلامة والتحسيس بمختلف إجراءات الوقاية والسلامة داخل المؤسسات، وتنظيم الدورات التكوينية والورشات في مجالات الإسعاف والنجدة والإنقاذ.وقد تم تخصيص عدة فضاءات بالمنتزه للمؤسسات الوطنية والجمعيات والمنظمات التي لها علاقة بالسلامة والإسعاف والنجدة والإنقاذ، فضلا عن تنظيم معارض صور وتجهيزات ووسائل مختلفة للتدخل والإنقاذ، وألعاب موجهة للأطفال تتمثل في عمليات إنزال بالجبال والتسلق، وتمارين بيضاء تخص طرق النجدة والإسعاف .وأقرت المنظمة الدولية للحماية المدنية وضع الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية هذه السنة تحت شعار "يدا بيد مع الحماية المدنية ضد الكوارث "، لمزيد نشر الوعي في صفوف المواطنين باهمية العمل الجماعي، ومعرفة آليات التصدي للكوارث والأزمات والتقليل من الخسائر عند حدوثها .بسط