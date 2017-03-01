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Politique

الزار: حان الوقت لتقييم مضامين وثيقة قرطاج

Mercredi 01 Mars 2017
بــاب نــات - أكد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، أن الوقت حان لتقييم مضامين وثيقة قرطاج ومتابعة المبادئ التي تم من أجلها التوقيع على هذا الاتفاق.

وأفاد، اليوم الأربعاء، في تصريح إعلامي عقب لقائه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بمقرالمركزية النقابية، أن المقابلة تناولت بالأساس الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة بالبلاد.
وبخصوص التحوير الوزاري الأخير، قال الزار " إن هذا التحويرلا يمثل إشكالا بالنسبة إلى المنظمة الفلاحية" لافتا إلى ضرورة التشاور مع الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج.
ودعا الأطراف الممضية على الوثيقة، إلى الاجتماع في أقرب فرصة وتقييم الأوضاع بالبلاد، معتبرا أنه من المفترض أن تكون هناك متابعة دورية ومستمرة لمضامين ومبادئ وثيقة قرطاج .
محرز


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