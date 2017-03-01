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وفد طلابي تونسي-الماني في ضيافة ولاية بنزرت

Mercredi 01 Mars 2017
بــاب نــات - في إطار التبادل الثقافي والتربوي بين المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتخطيط الحضري بسيدي بوسعيد والمعاهد الجامعية المتخصصة بمنطقة "لوبيك" الألمانية، نظمّ نهاية الاسبوع المنقضي وفد طلابي من الجامعتين زيارة دراسية لمدينة بنزرت بالتنسيق مع نادي أنشطة الغوص ببنزرت وجمعية إتحاد المهندسين المعماريين الشبان ، وذلك وفق ما افاد به، اليوم الاربعاء، الرئيس السابق لنادي أنشطة الغوص ببنزرت فتحي جبالية.

واضاف ذات المصدر في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان الزيارة كانت مناسبة للتسويق الجيد للمنطقة ولكامل الجهة من خلال اطلاع الوفد الطالبي على ابرز المعالم الثقافية والتراثية التي تزخر بها مدينة بنزرت كالميناء القديم، وأسوار المدينة، و القصيبة، والمدينة العتيقة، والحصن الاسباني، وغيرها من المعالم التاريخية في الجهة والتي مثلت مفاجأة خاصة للفريق الطالبي الالماني الذي اعجب بحيوية الجهة وكرم ابنائها ولاسيما التنوع الحضاري فيها، على حد قوله.
يشار ان الزيارة شملت ايضا التحول لأقصى نقطة في القارة الافريقية منطقة "رأس انجلة" التي ابهرت الزوار الذين سعوا الى معرفة ادق تفاصيلها الطبيعية والجغرافية.
مر/يسر



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