الجهيناوي يلتقي بجينيف بنظيره الهولندي

Mercredi 01 Mars 2017



بــاب نــات

- أجرى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، على هامش مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى من الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجينيف، محادثة مع نظيره الهولندي بارت كوندارس.وتناولت المحادثة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة اليوم الإربعاء، تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، ونتائج الزيارة المشتركة التي أداها إلى تونس يومي 3 و4 ديسمبر 2016 الوزراء الأُولّ لكلّ من هولندا وبلجيكا واللكسمبورغ.وإتفق الوزيران في هذا الصدد، على ضرورة مواصلة نسق التعاون والتشاور السياسي بين تونس وهذه البلدان الثلاث.كما مثل اللقاء، مناسبة أطلع خلالها وزير الخارجية نظيره الهولندي، على أهم محاور مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي حول ليبيا، وعلى إعلان تونس الذي وقعه وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، إثر لقائهم برئيس الجمهورية يوم 20 فيفري 2017.وجدّد التأكيد على أن أي حلّ للأزمة الليبية يبقى بيد الليبيين دون سواهم بمساعدة الدول الثلاث ورعاية الأمم المتحدة.من جانبه، أبرز الوزير الهولندي، ضرورة مساندة الدول الاوروبية للمبادرة التونسية وجهود دول الجوار، لمساعدة الاطراف الليبية على تجاوز خلافاتها، واعتماد الحوار والمباحثات السلمية لإيجاد حلّ للازمة التي تشهدها بلادهم.سبل