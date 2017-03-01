صخرة ضخمة تزن أكثر من 30 طن تهدّد سلامة المواطنين في منطقة غار الملح

Mercredi 01 Mars 2017



بــاب نــات - بسبب العوامل المناخية الأخيرة برزت في اليومين الماضيين صخرة ضخمة تزن أكثر من 30 طنا بمنطقة "سيدي خليفة" من جبل سيدي علي المكي في معتمدية غار الملح وباتت تهدد سلامة المواطنين المارين بالطريق أسفل الجبل وايضا المتساكنين المقيمين بمحيط المكان ، وفق ما أكّده معتمد المنطقة السيد طارق الميلي.

واضاف ذات المصدر لمراسل (وات) أنه بالتنسيق مع والي بنزرت بوصفه رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة تم اليوم الاربعاء إخطار هياكل الحماية المدنية لمعاينة المكان واتخاذ الاجراءات العملية لازالة هذه الصخرة ، مع دعوة المواطنين لتوخي الحذر إلى غاية رفعها أو تفتيتها بصفة عاجلة .

مر









Publié le:2017-03-01 14:48:16

