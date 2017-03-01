وحدة بحرية عسكرية تجلى بحارا مصابا شرقي جزيرة قرقنة

وأوضحت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ لها اليوم الإربعاء، أن البحار قد أصيب أثناء تعامله مع شباك الصيد على متن مركب الصيد "دنفير" رقم 635/المنستير، الذي كان متواجدا شرقي منطقة العطايا (بجزية قرقنة من ولاية صفاقس)، على بعد 80 كيلومترا.
وأضافت أن الوحدة البحرية، توجهت بالبحار المصاب نحو القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس، أين تم نقله إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بالجهة، ومنه إلى إحدى المصحات الخاصة لتلقي العلاج.
عزيز
Publié le:2017-03-01 14:45:02
Par:kamelnet (Tunisia ) Par Mobile
Sur: وزير الداخلية : نتفاعل مع ماورد في التحقيق البريطاني حول حادثة سوسة الإرهابية وسيكون للوزارة ردها المناسب