وحدة بحرية عسكرية تجلى بحارا مصابا شرقي جزيرة قرقنة

Mercredi 01 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-01 14:45:02

- قامت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، أمس الثلاثاء، بإجلاء بحار تعرض إلى إصابة خطيرة على مستوى الرقبة، أفقدته الوعي، عندما كان على متن مركب صيد.وأوضحت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ لها اليوم الإربعاء، أن البحار قد أصيب أثناء تعامله مع شباك الصيد على متن مركب الصيد "دنفير" رقم 635/المنستير، الذي كان متواجدا شرقي منطقة العطايا (بجزية قرقنة من ولاية صفاقس)، على بعد 80 كيلومترا.وأضافت أن الوحدة البحرية، توجهت بالبحار المصاب نحو القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس، أين تم نقله إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بالجهة، ومنه إلى إحدى المصحات الخاصة لتلقي العلاج.عزيز