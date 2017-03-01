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Politique

كتلة نداء تونس بالبرلمان تتقدم بلائحة لسحب رخصة حزب التحرير

Mercredi 01 Mars 2017
بــاب نــات - أفاد، سفيان طوبال، رئيس كتلة نداء تونس بالبرلمان، أن اجتماع رؤساء الكتل المنعقد اليوم الأربعاء خصص للنظر في اللائحة التي تقدمت بها كتلة نداء تونس لسحب رخصة حزب التحرير.

وبين طوبال في تصريح صحفي، أن الكتلة تقدمت بهذه اللائحة بناء على فصول الدستور واستنادا إلى قانون الأحزاب ملاحظا أن حزب التحرير، الذي تحصل على تأشيرة ممارسة العمل الحزبي قبل صدور دستور الجمهورية الثانية، لا يمتثل في مبادئه إلى قواعد الدولة المدنية ويدعو إلى دولة الخلافة.

وأوضح أن الإجراءات تنص على أن تتقدم الكتلة بمراسلة إلى الحكومة في هذا الشأن وإذا لم تقم الحكومة بأي إجراء مثل رفع دعوى قضائية أو سحب الرخصة، فإنه من حق الكتلة عرض طلبها في جلسة عامة بالبرلمان ودعوة الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه .
يذكر أن حزب التحرير تحصل على تأشيرة العمل القانوني يوم 17 جويلية 2012



Publié le:2017-03-01 13:01:48

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