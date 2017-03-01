محمد الناصر يكرم المواطن التونسي هشام الحداد الذي أنقذ إمرأة وإبنتها من حريق نشب في منزلهما في بريطانيا

Mercredi 01 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-01 12:48:00

- قال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، إن المواطن التونسي هشام الحداد، الذي أنقذ سيدة بريطانية وإبنتها من الهلاك، شرف كل التونسيين، وذلك لدى لقائه به صباح اليوم الأربعاء بقصر باردو، متوجها من خلاله بالتحية إلى كل التونسيين بالخارج الذي قال إنهم مصدر فخر وإعتزاز لتونس.من جهته، صرح المواطن هشام الحداد، بأن هذه الحادثة من شأنها أن تساهم في تلميع صورة تونس بالخارج، وتؤكد أن الشعب التونسي ينبذ التطرف والإرهاب، بما سيساعد بالتالي على إعطاء دفع لقطاع السياحة.وأكد أنه لم يقم بعملية الإنقاذ من أجل أن يصبح بطلاً، بل من باب الواجب وإعطاء صورة ناصعة عن التونسيين في الخارج، خاصة بعد أن تورط عدد منهم في عمليات إرهابية في الفترة الأخيرة خاصة في بريطانيا، التي لم ترفع إلى حد الآن حظر السفر عن مواطنيها إلى الوجهة التونسية ، بعد الحادثة الإرهابية التي جدت في نزل إمبريال مرحبا بسوسة في جوان 2017.وأفاد الحداد، بأنه بعد الحادثة حظي بتقدير المواطنين البريطانيين، وبالتكريم من قبل عدد من المسؤولين السامين، معلنا أنه تمت إضافة إسمه إلى قائمة التوسيم في الديوان الملكي.من جهة أخرى، وفي تعليقه على النقد الذي وجهه قاضي التحقيق البريطاني (المتعهد بالتحقيق في قضية مقتل 30 سائحا بريطانيا في الهجوم الإرهابي على نزل إمبريال مرحبا بسوسة) إلى الأمن التونسي، قال الحداد "إن ما ورد في تقرير القضاء البريطاني جارح في حق الأمن التونسي".يذكر أن المواطن التونسي هشام حداد المقيم في مانشستر، تمكن صباح يوم 21 فيفري الفارط من إنقاذ حياة أم وابنتها من حريق هائل اندلع في منزلهما المجاور لمنزله في مدينة مانشستر البريطانية، ليصبح حديث الصحافة الإنقليزية، ومحل إعجاب البريطانيين لشجاعته وشهامته.وأفاد الحداد بأنه تبيّن لاحقاً أن المرأة التي تبلغ من العمر 35 سنة، عمدت إلى إضرام النار في منزلها من أجل الانتحار حرقاً مع ابنتها البالغة من العمر 12 سنة، ولذلك تم إيقافها قصد التحقيق معها.