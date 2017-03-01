بورصة تونس تبدأ حصة الاربعاء على وقع ايجابي

واتجهت صعودا اسهم شركة التامين "آمي" بنسبة 2،74 بالمائة بسعر يناهز 8،97 دينار (د) للسهم الواحد تلتها الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة والتونسية للايجار اللتين ارتفعتا على التوالي بنسبة 2،61 بالمائة (4،31 د) و2،59 بالمائة (17،40 د).
في المقابل، اتجهت نزولا اسهم شركة البطاريات "اسد" بنسبة 2،87 بالمائة (6،75 د) وكذلك "اوفيس بلاست" والشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية "سوتيتال" اللتين تقهقرتا على التوالي بنسبة 2،85 بالمائة (2،72 د) و2،72 بالمائة (3،21 د).
Publié le:2017-03-01 12:15:40
Par:lechef (Tunisia )
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