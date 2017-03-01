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Economie

بورصة تونس تبدأ حصة الاربعاء على وقع ايجابي

Mercredi 01 Mars 2017
بــاب نــات - انطلقت بداية معاملات حصة الاربعاء، ببورصة الاوراق المالية بتونس، على وقع ايجابي ليرتقي مؤشرها المرجعي بنسبة 0،09 بالمائة ويصل الى 5611،31 نقطة مع حجم تداول في حدود 3،863 ملايين دينار (م د)، وفق الوسيط بالبورصة "مينا كابتل".

واتجهت صعودا اسهم شركة التامين "آمي" بنسبة 2،74 بالمائة بسعر يناهز 8،97 دينار (د) للسهم الواحد تلتها الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة والتونسية للايجار اللتين ارتفعتا على التوالي بنسبة 2،61 بالمائة (4،31 د) و2،59 بالمائة (17،40 د).

في المقابل، اتجهت نزولا اسهم شركة البطاريات "اسد" بنسبة 2،87 بالمائة (6،75 د) وكذلك "اوفيس بلاست" والشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية "سوتيتال" اللتين تقهقرتا على التوالي بنسبة 2،85 بالمائة (2،72 د) و2،72 بالمائة (3،21 د).





Publié le:2017-03-01 12:15:40

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