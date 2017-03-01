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تعطّل نشاط سيارات الإسعاف في معتمدية بالمكناسي بسبب عدم توفر البنزين

Mercredi 01 Mars 2017
بــاب نــات - تعطّلت اليوم الاربعاء سيارات الإسعاف في معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد عن العمل بسبب عدم توفّر الوقود بمحطات بيع المحروقات بسبب امتناع شاحنات نقل المحروقات على القدوم الى مدينة المكناسي على خلفية حجز معتصمي "هرمنا" لعدد من شاحنات المحروقات أكثر من مرة.

وأكد كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل زهير خصخوصي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن " المحطات لا يتوفر بها الوقود مما عطل عمل سيارات الاسعاف وكل السيارات الادارية والخاصة ".
وندّد زهير الخصخوصي بـــــ"سياسة التجاهل التي تعتمدها الدولة تجاه مطالب أبناء الجهة" ووصفها ب"سياسة الهروب الى الامام" حسب تعبيره، مؤكّدا ضرورة مواجهة الجهة والتحاور مع مواطنيها وإيجاد حلول جذرية لمشاكلها وتمتيعها بكل حقوقها.

وأشار أيضا إلى أنه تم عقد عدد من الجلسات سابقا بين السلط المركزية ومعتصمي "هرمنا" تمّ خلالها التوصّل الى اتفاقات غير انها بقيت مجرد حبر على ورق، حسب قوله.
ويذكر أن عددا من معتصمي " هرمنا" قاموا بغلق الطريق الوطنية رقم 14 الرابطة بين قفصة وصفاقس وحجزوا عددا من شاحنات نقل المحروقات والسيارات الادارية وشاحنات نقل الفسفاط أكثر من مرة مطالبين بتشغيل ابناء المكناسي من أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم.
من جهته أوضح المدير الجهوي للصحة محمد زاهر احمدي في تصريح لمراسلة ( وات) أن الإشكال موجود ولكنه لن يعطّل نشاط سيارات الاسعاف وذلك بعد تزويدها بالبنزين من المعتمديات المجاورة.

كوثر/شوقي/جود


Publié le:2017-03-01 12:11:08

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1 de 1 commentaires pour l'article 139140

Almokh  (Tunisia)  |Mercredi 01 Mars 2017 à 12h 24m |           
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