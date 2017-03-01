حزب المبادرة يدعو الى لم شمل العائلة الدستورية بمناسبة ذكرى تاسيس الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد

وجدد الحزب في بيانه تمسكه بالوحدة الوطنية التي اعتمد عليها الزعيم بورقيبة في بناء الدولة التونسية الحديثة والتي قال انها تبقى الضامنة لانقاذ البلاد والنهوض بها وتنميتها .
ودعا حزب المبادرة الوطنية الدستورية في هذا السياق جميع التونسيين والتونسيات دون تمييز او اقصاء الى تضافر الجهود من اجل المحافظة على هذا الكسب الثمين في اطار احترام هيبة الدولة ومؤسساتها وقوانينها، حسب نص البيان.
وجدد الحزب التأكيد على اخلاصه لمرجعيته الفكرية وتمسكه بهويته السياسية وتعلقه بالمنهج البورقيبي الاصلاحي والحداثي .
س ق/ عزيز
Publié le:2017-03-01 11:41:31
Par:Hatem Jebali (Tunisia )
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