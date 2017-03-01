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Politique

حمة الهمامي: الشاهد فاشل ووثيقة قرطاج مجرد غطاء للتخلص من حكومة الصيد

Mercredi 01 Mars 2017
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بــاب نــات - قال صباح اليوم الأربعاء، الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، حمة الهمامي، إن حكومة الوحدة الوطنية منتهية منذ اليوم الأول وكذلك وثيقة قرطاج منتهية منذ اليوم الأول باعتبارها كانت مجرد غطاء للتخلص من حكومة الحبيب الصيد.


Credits Shems FM

وأضاف حمة الهمامي في تصريح لاذاعة اشمس آف آم أن وثيقة قرطاج مجرد إنشاء وإعلانات عامة ليست لها علاقة بالواقع لأن الواقع وفق الجبهة الشعبية هو الوثيقة التي أرسلها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لصندوق النقد الدولي.

وفي تعليقه على تصريح رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حوار على قناة الحوار التونسي الذي قال فيه إن تونس عاشت فشلا اقتصاديا واجتماعيا خلال الست سنوات الأخيرة، قال الهمامي إن الشاهد بدوره فاشل وكذلك الائتلاف الحاكم.


هذا وشدد ضيف شمس آف آم على أنه والشاهد خطان متوازيان.

Publié le:2017-03-01 11:35:36

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هل كان خطاب الشاهد مساء الأحد مقنع؟؟
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