حمة الهمامي: الشاهد فاشل ووثيقة قرطاج مجرد غطاء للتخلص من حكومة الصيد

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بــاب نــات





Credits Shems FM





Publié le:2017-03-01 11:35:36

- قال صباح اليوم الأربعاء، الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، حمة الهمامي، إن حكومة الوحدة الوطنية منتهية منذ اليوم الأول وكذلك وثيقة قرطاج منتهية منذ اليوم الأول باعتبارها كانت مجرد غطاء للتخلص من حكومة الحبيب الصيد.وأضاف حمة الهمامي في تصريح لاذاعة اشمس آف آم أن وثيقة قرطاج مجرد إنشاء وإعلانات عامة ليست لها علاقة بالواقع لأن الواقع وفق الجبهة الشعبية هو الوثيقة التي أرسلها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لصندوق النقد الدولي.وفي تعليقه على تصريح رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حوار على قناة الحوار التونسي الذي قال فيه إن تونس عاشت فشلا اقتصاديا واجتماعيا خلال الست سنوات الأخيرة، قال الهمامي إن الشاهد بدوره فاشل وكذلك الائتلاف الحاكم.هذا وشدد ضيف شمس آف آم على أنه والشاهد خطان متوازيان.