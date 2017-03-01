تجديد أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-01 11:22:06

- نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القائمة الجديدة لاعضاء مجلس الهيئة المكون من ثلاثين عضوا يمثلون مختلف الجهات المعنية بمكافحة الفساد في تونس، وخصوصا منظمات المجتمع المدني والقضاء الإداري ودائرة المحاسبات والإعلام بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات الدولة.واشار بلاغ صادر عن الهيئة ان هذه القائمة اقرها رئيس الحكومة يوم 24 فيفري الفارط .يذكر من جهة اخرى ان مجلس الوزراء المنعقد في نفس اليوم صادق على مشروع القانون الاساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي نص عليها الدستور كما صادق المجلس ايضا على امر يتعلق بجهاز التقصي التابع للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الحالية وهي هيئة استشارية .محمد الطرابلسي رمزي جلال لطفي الحبيب نجاة السويسي خالد العربي المولدي الجندوبي محمد الناصر الجلجلي عبد المجيد الزار أيمن زريبة علي اللواتي زهير الهاشمي حميد بن عزيزة محمد العيادي نجوى بوعصيدة إسكندر السلامي لسعد المساهلي توفيق الشماري منير قراجة صلاح الدين الزحاف شيماء بوهلال آمنه الجبلاوي مفتاح الميساوي فرحات التومي عبد الكريم الحيزاوي رضا العرعوري سعاد بلعزي سليم الهنتاتي خميس العرفاوي السيد أمين الغالي محمد الحبيب مقداد سهم