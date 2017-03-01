النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس تطالب بالتطبيق الفوري لقرار غلق وتفكيك مصنع ''السّياب'' وترفض أي مبادرة لتغيير نشاطه

وعبّرت في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، على اثر انعقاد الدورة العادية الأولى لمجلس البلدية لسنة 2017، عن رفضها لأيّ مبادرة لتغيير نشاط مصنع "السّياب" التي قالت إنها "التفاف واضح على قرار الغلق الكلّي" وفق تقديرها.
وأوضحت النيابة الخصوصية أن الحلّ الأمثل لمصلحة مدينة صفاقس يكمن في غلق وتفكيك مصنع "السياب" وإزالة أنواع التلوث المنجرة عن أنشطته وتطبيق نتائج استراتيجية صفاقس 2016 والمشاريع المنبثقة عن دراسة مشروع تهيئة الشريط الساحلي الجنوبي لمدينة صفاقسالمتعلّقة بالتصرّف المندمج للشّريط السّاحلي للمدينة والتي تجعل من أولويّاتها غلق مصنع "السّياب".
هب/جود
Publié le:2017-03-01 11:29:09
Par:Hatem Jebali (Tunisia )
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