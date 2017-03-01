Publié le:2017-03-01 10:16:49
تجمع وطني للأساتذة أمام وزارة التربية
Mercredi 01 Mars 2017
بــاب نــات - ينفذ الأساتذة اليوم الأربعاء تجمّعا وطنيا أمام وزارة التربية وقصر الحكومة بالقصبة تواصلا مع سلسلة التحركات الاحتجاجية التي انطلقت في تنفيذها نقابة التعليم الثانوي.
Publié le:2017-03-01 10:16:49
Publié le:2017-03-01 10:16:49
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