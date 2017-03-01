تفكيك خلية تكفيرية بفريانة بولاية القصرين

واشار بلاغ صادر عن وزارة الداخلية انه تمت مداهمة منزل العنصر الأوّل و حجز وحدة مركزيّة تابعة لحاسوب وهاتف جوّال وبتصفح حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" تبيّن أنه يحتوي على مقاطع فيديو إرهابيّة وصورة لزعيم التنظيم الإرهابي "داعش".
واضاف البلاغ ان مداهمة منزل العنصر الثاني مكنت من حجز مجسّم لسفينة مصنوعة من الخشب مطلية باللون الأسود تحمل راية التنظيم الإرهابي المذكور كما عُثر بحسابه على موقع "فايسبوك" للتواصل الاجتماعي على مقاطع فيديو تدعو للإلتحاق بالجماعات الإرهابيّة في سوريا .
وقد أذنت النيابة العموميّة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بفريانة بالاحتفاظ بالعنصريين ومباشرة قضيّة عدليّة ضدهما موضوعها "الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي".
Publié le:2017-03-01 10:12:49
Par:mongi (Tunisia )
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