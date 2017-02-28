Mardi 28 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-28 22:40:58

- أكد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، محمد الصالح العرفاوي، أن برنامج السكن الاجتماعي سينطلق في ولاية سليانة بإحداث 129 مسكنا اجتماعيا بمعتمدية قعفور بكلفة إجمالية تقدر ب7،7 مليون دينار.وأضاف العرفاوي، الثلاثاء، في تصريح إعلامي خلال زيارة أداها لولاية سليانة للاطلاع على أشغال مشروع إحداث القسط الأول من البرنامج بقعفور، أن تونس تشهد حاليا إنجاز 7 آلاف مسكن اجتماعي ضمن برنامج السكن الاجتماعي الذي أقرته الحكومة لتمكين المواطنين من الطبقة الوسطى من اقتناء مسكن.وأوضح أن أشغال المشروع بمعتمدية قعفور شهدت تقدما بنسبة 55 بالمائة، مرجحا انتهاءها في حدود سنة 2018.ولفت في ذات الصدد، إلى أن "وزارته بادرت منذ 3 فيفري الماضي إلى إرسال مسؤولين لتنفيذ البرنامج بالجهات"، مشيرا إلى أن عدم توفر باعثين عقاريين بالجهات لن يحول دون تقدم البرنامج.واطلع الوزير خلال زيارته لولاية سليانة على عدد من المشاريع التي تنجزها الوزارة في مجال الطرقات، حيث استهل زيارته بالتحول الى الطريق عدد 4 الرابطة بين الفحص وسليانة حيث يتم إنجاز مشروع تطوير ومضاعفة هذه الطريق.وعاين تقدم إنجاز مشروع الطريق المحلية رقم 623 الرابطة بين بوعرادة وسليانة، والتي بلغت نسبة تقدم إنجازها 35 بالمائة، وانطلقت أشغالها في 24 أوت 2016 وتتواصل على مدى 10 اشهر.وعاين كذلك مشروع تطوير وتدعيم الطريق الجهوية رقم 73 الرابطة بين مفترق قعفور- الكريب وبين مدينة سليانة، والتي تبلغ كلفتها 31 مليون دينار. ولم تتجاوز نسبة إنجاز هذا المشروع 5 بالمائة.واعتبر الوزير، أن تسجيل نسبة تقدم إنجاز ب5 بالمائة بهذه الطريق غير سلبية، بالنظر الى أن انطلاق الإنجاز سبق أجل تاريخ المصادقة على الصفقة، اذ انطلقت الأشغال في 19 سبتمبر 2016 في حين تمت المصادقة على الصفقة يوم 22 سبتمبر من ذات العام.من جانبه، أكد المدير الجهوي للتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، المنجي الحميدي، تواصل مشاريع الطرقات بالولاية، قائلا إنه تم الترفيع في طول الطرقات المنجزة بالولاية من 120 كم الى 140 كم.وأفاد الحميدي بأنه سيتم تعبيد مسالك بالمناطق الريفية المتاخمة للطريق الوطنية عدد 4 قصد ربطها بشبكة الطرقات.حر