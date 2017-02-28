قانون تكريس إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني : بين المصادقة والنظرة الدونية للقطاع !

Mardi 28 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-28 22:23:27

- سماح العويني - أكد وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي يوم الثلاثاء إثر جلسة عامة بمجلس نواب الشعب تمت فيها المصادقة على مشروع القانون المتعلق "بتدابير خصوصية لتكريس اجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الاساسي"، انه سيتم ادماج 368 عاملا من المنتفعين بالالية 20 بشكل نهائي صلب جمعيات موفى شهر افريل القادم على اقصى تقدير.وقال الحمامي، ان حكومة الوحدة الوطنية تسلمت ملف الالية 20 من الحكومة السابقة وهي بصدد معالجته بشكل نهائي للقضاء على كافة اشكال التشغيل الهش واستبدالها ببرامج جديدة للعمل اللائق على غرار برنامج "عقد الكرامة" و"فرصتي"، مضيفا انه اجتمع امس الاثنين مع الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية للنظر في كل من ملف الالية 16 و20 وعمال الحضائر.واضاف ان الحكومة تواصل بالتوازي إدماج العاملين ضمن الالية 16 منذ سنة 2014 بالوظيفة العمومية، مفيدا أنه وقع الى حد الان ادماج ثلاث دفعات الى حدود اخر سنة 2016، وسيتم ادماج الدفعتين الاخيرتين موفى سنة 2017.وبين انه سيتم اضافة بند بعقد الادماج النهائي لعمال الالية 20 ممن تنتهي عقود تشغيلهم في شهر مارس القادم كي لا يقع حرمانهم من جراية هذا الشهر.وكان مجلس نواب الشعب صادق على مشروع القانون المتعلق بتدابير خصوصية لتكريس إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الأساسي بـ 112 صوتا موافقا وسبعة محتفظين ورافضين اثنين.وخلال النقاش العام، أكد عضو مجلس نواب الشعب محمد زريق نبل أهداف هذا القانون وأهمية النتائج المرجوة منه المتمثلة في تحصين الشباب وتوفير مستقبل مهني لهم وتوفير يد عاملة مختصة لسوق الشغل الوطنية والليبية أيضا بعد تحسن الأوضاع فيها.وأشار إلى واقع التكوين المهني بجهة قابس وما يعانيه من عديد الإشكاليات معددا جل مراكز التكوين الموجودة بالجهة والمشاكل التي تعانيها طالبا التدخل العاجل لمعالجة الوضع. وأكد أن المصادقة على هذا القانون لا تمثل نهاية مشوار الإصلاح بل بوابته نحو تطوير الموارد البشرية وإصلاح البرامج والمناهج وبناء الفضاءات وتوفير التجهيزات.محمد محجوب، عضو مجلس نواب الشعب، أكد محاولة دفع كل القطاعات في إطار المساهمة في إيجاد حلول للاخلالات الموجودة بالتنسيق بين المنظومات الثلاثة وهي التربية والتكوين المهني والتعليم العالي.وأشار إلى أن هذا القانون فتح الأعين على فئة من الشباب وظاهرة الانقطاع المبكر عن التعليم وأسبابها، مشددا على ضرورة عدم التركيز على البعد الزجري والردعي في هذا القانون والتركيز على البعد الإرادي والتحفيزي لتشجيع الشباب على الالتحاق بمنظومة التكوين المهني.من جهته، ثمّن النائب الهادي صولة مشروع القانون لأنه يعالج مشكلة خطيرة خاصة إننا أمام 100 ألف منقطع عن الدراسة سنويا وهو ما يكلف الدولة 345 مليون دينار وهو يمثل 13 بالمائة من ميزانية وزارة التربية، مشيرا إلى وجود نظرة دونية لدى شريحة واسعة من الشعب لارتباط التكوين المهني برديف منتشر هو الفشل الدراسي.عضو مجلس نواب الشعب ليلى الوسلاتي بوصلاح نددت بعدم مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل في ورقات مشروع القانون رغم الدعوة المقدمة إليهم من طرف لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي.كما تطرقت إلى وجود العديد من مراكز التكوين المهني غير الآهلة بسبب عدم توفر وسائل النقل التي ستسهل انتقال الشباب خاصة في المناطق الريفية والتي تساهم بنسبة كبيرة في الانقطاع عن التعليم، متسائلة عن سبب الاستعجال في إصدار هذا القانون.