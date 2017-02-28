''الأبعاد الجيوسياسية للقوى الكبرى في حوض المتوسط'' محور الدورة 14 للملتقى الأورومتوسطي

Mardi 28 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-28 21:54:56

- نظم معهد الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء، الدورة 14 للملتقى الاورومتوسطي، بالتعاون مع "مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة"، والتي تمحورت حول "الأبعاد الجيوسياسية للقوى الكبرى في حوض المتوسط".وسيكون هذا الملتقى، الذي سيتواصل مدة ثلاثة أيام، مناسبة يطلع خلالها الخبراء التونسيون على الوضع الامني في العالم وخاصة في منطقة المتوسط، وفق ما افاد به مدير معهد الدفاع الوطني العميد عماد معزوز، على هامش الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة.وإعتبر العميد، أن دراسة المخاطر والتحديات المطروحة على القوى الكبرى في العالم، ومن بينها الولايات المتحدة الامريكية وروسيا والصين والدول الاوروبية، من شأنها أن تساعد الخبراء التونسيين على الاستلهام منها، في صياغة "الكتاب الأبيض للدفاع والأمن الوطني"، مبينا أنه سيتم في ختام أشغال الملتقى إصدار توصيات ستمثل قاعدة من أجل إعداد الكتاب الأبيض.من جهته، قال نائب رئيس العمليات بشمال إفريقيا والشرق الاوسط أيمن أيوب، "إن مركز جنيف يعد شريكا فاعلا لوزارة الدفاع ولمعهد الدفاع الوطنيين"، معربا عن أمله في أن يتم تشريك خبراء أجانب في هذا المجال خلال الملتقى، لمساعدة تونس على إعداد الكتاب الأبيض.وأشار إلى أن هذا الملتقى سيمكن أيضا أصحاب القرار في تونس من الإستعداد بصفة أكبر للتحديات المطروحة على المستوى الأمني.أما مدير الملتقى العميد دو فابريكورز (مركز جنيف)، فقد قال " لقد حضرنا إلى هذا الملتقى للمساهمة في إثراء التجربة التونسية، ولا نسعى بأي شكل كان إلى تقديم الدروس لتونس".وقد حضر الجلسة الافتتاحية للملتقى الاورومتوسطي في دورته ال14 أعضاء من مجلس نواب الشعب، إضافة إلى إطارات سامية من الجيش الوطني.يذكر أن وزارة الدفاع الوطني، شرعت بعد في إعداد "الكتاب الأبيض للدفاع والأمن في تونس"، الذي يهدف إلى تحديد السياسة العسكرية والامنية للبلاد وتوجهاتها الرئيسية في هذا المجال، من أجل تطوير القدرات العملياتية و الإستخباراتية للقوات العسكرية و الأمنية، لمواجهة التهديدات الجديدة وحماية الأمن الوطني.وأوضحت الوزارة، أن الكتاب الابيض سيفتح المجال أمام سياسة أمنية وعسكرية مؤسساتية ترتكز على الخصوصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والحضارية التونسية، كما أنه سيجيب أيضا عن التساؤلات المتعلقة بالخصوص بالعوامل الخارجية التي يمكن أن تؤثر على الامن الوطني، إضافة إلى السياسة المستقبلية حول حماية استمرارية الدولة ووظائفها.حلا