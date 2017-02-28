5 وزراء أفارقة و11 رئيس غرفة تجارية أجنبية و400 عارض من 30 دولة يؤكدون حضورهم الصالون المتوسطي للبناء في صفاقس

Mardi 28 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-28 21:25:58

- يشارك ما لا يقل عن خمسة وزراء أفارقة (من الغابون والكاميرون وغينايا كوناكري ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية) و11 رئيس غرفة تجارية إفريقية وأوروبية عن منظمة "المؤتمر الدائم للغرف القنصلية والتجارية للدول الإفريقية والفرنكوفونية" إلى جانب ثلاثة وزراء تونسيين ووفود عالية المستوى من دول أخرى في الدورة 14 للصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 2017" الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة لصفاقس الأسبوع القادم وبالتحديد من 8 إلى 11 مارس.وسيكون هؤلاء الوزراء الأفارقة وفق ما تمّ الكشف عنه في ندوة صحفية عقدها مساء اليوم الثلاثاء لتسليط الأضواء على هذا الحدث المهني الهام الذي ينتظم مرة كل سنتين، مرفوقين بكبار مساعديهم الذين سيتولون تقديم المشاريع المزمع إنجازها في بلدانهم وفق نظام الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.كما ستقوم وفود رسمية لدول أخرى على غرار الكوت ديفوار والطوغو والبينين وبوركينافاسو والجزائر وليبيا بعرض مشاريع بنية أساسية ضخمة للإنجاز منها مشروع "ذراع الريش" في الجزائر ومشاريع بنية أساسية لنحو أربعين بلدية في ليبيا.واعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة لصفاقس رضا الفراتي أن المشاركة الدولية الواسعة للوفود الرسمية والعارضين والخبراء والمهندسين المعماريين وأصحاب القرار والهيئات المهنية يترجم الصيت الذي أصبحت يتمتع به صالون "ميديبات" على الصعيد العالمي رغم محدودية الامكانيات ولا سيما محدودية مساحة العرض التي تصطدم بها الطلبات المتزايدة للعارضين من عديد دول العالم، حسب قوله.وسيشارك من الجانب الحكومي التونسي في هذا الصالون الذي يسجل فيه حضور نحو 400 عارض من قرابة 30 دولة وينتظر أن يستقطب حوالي 50 الف زائر مهني، 3 وزراء هم على التوالي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير التكوين المهني والتشغيل ووزير الصناعة والتجارة.وتأمل هيئة تنظيم "ميديبات 2017" عقد ما لا يقل عن 500 لقاء شراكة في مختلف فعاليات الصالون ولا سيما العرض والمنتدى الاقتصادي والمنتدى العلمي ومنتدى الريادة في الأعمال بالإضافة إلى أيام الشراكة الدولة الخاصة بكل من الجزائر وليبيا وبوركينا فاسو.وسيعرف الصالون مشاركات أوروبية وأجنبية أخرى تتمثل بالخصوص في حضور وفدي رجال أعمال من كل من فرنسا وسويسرا.يذكر أنه فضلا عن الحضور الإفريقي والأوروبي المكثف تتميز الدورة 14 لصالون "ميديبات" بمشاركة لافتة لبعض الدول الكبرى مثل تركيا والصين اللتين حجزتا جناحين كاملين في فضاء العرض إضافة إلى الهند والبرتغال.مسك/جود