رضا بالحاج: جبهة الانقاذ تدعو لجولة جديدة من الحوار الوطني

Mardi 28 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-28 20:44:46

- دعت "جبهة الانقاذ" إلى الدخول في جولة أخرى من الحوار الوطني، تؤسس لمرحلة جديدة، بعد أن استنفدت "وثيقة قرطاج" كل نتائجها، وفق ما أكده رضا بالحاج "الممثل القانوني" لحركة نداء تونس "الهيئة التسييرية".واعتبر بالحاج، في تصريح إعلامي إثر اجتماع تشاوري لمكونات جبهة الانقاذ انعقد عشية الثلاثاء بالمقر المركزي لحزب الاتحاد الوطني الحر، أن توجهات الحكومة الحالية تتناقض مع مبادئ وثيقة قرطاج، وأنها (وثيقة قرطاج) لم تعد تستجيب لتطلعات التوافق الوطني".وأضاف متحدثا عن أبرز ما خلص إليه اجتماع مكونات جبهة الانقاذ "يجب الدخول في توافق وطني يؤسس لمرحلة جديدة، وهو ما يستدعي حوارا تشارك فيه مختلف الأطراف التي ساهمت في وضع وثيقة قرطاج والأخرى التي لم تشارك فيها".وقال " يجب الانطلاق في مرحلة أخرى من الحوار الوطني، والاتفاق حول عديد البرامج الاقتصادية والاجتماعية ومسائل الخصخصة والتعامل مع أزمة الصناديق الاجتماعية وعديد الملفات الحارقة ".من جهة أخرى وصف بالحاج التحوير الوزاري الذي قام به يوسف الشاهد السبت المنقضي، بـ " المتسرع"، معتبرا أنه تم "دون تشاركية وفيه مساس من التوازنات في الحكومة".يذكر أن اجتماع اليوم لجبهة الانقاذ غاب عنه ممثلو حزب حركة مشروع تونس، الذي أصدر اليوم الثلاثاء بيانا أكد فيه تمسكه بوثيقة قرطاج ودعا إلى ضرورة تغليب مصلحة الوطن على مصلحة الأحزاب.وكان ممثلو الأحزاب السياسية المكونة لجبهة الانقاذ قد توصلوا في لقاء تشاوري عقدوه في 12 جانفي الفارط، إلى الاتفاق على تسمية هذه المجموعة المتشكلة من أحزاب "الوطني الحر" و"حركة مشروع تونس" والمنتمين "للهيئة التسييرية" لحركة نداء تونس و"الحزب الاشتراكي" و"العمل الوطني الديمقراطي" و"الثوابت"، رسميا بـ"جبهة الإنقاذ".ويشار إلى أن لقاءات بين قيادات من حزبي "الاتحاد الوطني الحر" و"حركة مشروع تونس" كانت قد انطلقت منذ مطلع نوفمبر 2016 بهدف تكوين جبهة سياسية، بالتوازي مع اتصالات ومشاورات مع أحزاب سياسية وسطية قصد تجميع عدد أكبر من الأحزاب في إطار جبهة سياسية موحدة.أيمن