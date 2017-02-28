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تنفيذ قرارات هدم 12 بناية سكنية بصدد الإنجاز في منطقة برج السدرية

Mardi 28 Février 2017
بــاب نــات - تمّ اليوم الثلاثاء تنفيذ قرارات هدم 12 بناية سكنية بصدد الإنجاز وغير مرخص فيها في منطقة برج السدرية من ولاية بن عروس وتقع تحديدا في مساحة محاذية للطريق السريعة تونس نابل وعلى مستوى منطقة "خنقة الحجاج".

وأفاد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية حمام الشط الياس المهذبي في تصريح صحفي أن تنفيذ هذه القرارات يعود بالإضافة إلى كون المساكن التي تم تشييدها تمّ التحوّز بها بطريقة غير قانونية فهي مساكن بنيت في مقاسم غير صالحة للبناء لوجودها في مرتفع وعلى مجرى واد ويستحيل تبعا لذلك تزويدها بالمرافق الضرورية كالماء والكهرباء، بحسب قوله.
بسط



Publié le:2017-02-28 20:21:13

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