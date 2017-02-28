50 شركة تونسية تشارك في صالون ''غالفود'' بدبي

Mardi 28 Février 2017



بــاب نــات - تشارك حاليا 50 شركة تونسية ناشطة في قطاع الصناعات الغذائية في صالون "غالفود دبي" الملتئم من 26 فيفري إلى 2 مارس 2017.



وتعتبر هذه المشاركة التونسية العاشرة في صالون "غالفود دبي" بإشراف مركز النهوض بالصادرات، بالتعاون مع المركز الفني للتعبئة والتغليف ومكتب التمثيلية التجارية التونسية بدبي حسب بلاغ صادر، الثلاثاء، عن مركز النهوض بالصادرات.

ويمتد الجناج التونسي في هذا الصالون على مساحة 455 متر مربع (م2) وهو يتميز هذه السنة بتنوع المعروضات وتطور جودة المنتوجات التقليدية الموجهة للتصدير.

وسجل الترويج للمشاركة التونسية في هذه التظاهرة، حضوره، من تكثيف حضور المعلقات الاعلانية في الأماكن الإستراتيجية بالصالون وتنشيط الجناح بثلاثة عروض يومية في الطبخ يؤمنها طهاة تونسيون للتعريف، خاصة، بفوائد زيت الزيتون التونسي وثراء وتنوع المطبخ التونسي.

ويهدف صالون "غالفود دبي" هذه السنة إلى بلوغ 95 ألف زائر و5 آلاف عارض يتوزعون، لأول مرة، على 8 مجالات إنتاج هي المواد الدهنية والزيوت والبقوليات وبذور الحبوب والحليب ومشتقاته والصحة والرفاه والنكهات العالمية واللحوم والدواجن والمشروبات.

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