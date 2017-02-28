ضاحية مقرين تعيش على وقع مهرجان الرياضة من 3 الى 5 مارس القادم

Mardi 28 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-28 22:05:10

- ستعيش ضاحية مقرين من 3 الى 5 مارس 2017 على وقع مهرجان الرياضة في نسخته الثانية التي ستعرف مشاركة 1500 رياضي سيتنافسون في عدد من الانشطة الرياضية الفردية والجماعية.واكدت ربح الحمروني مديرة المهرجان في تصريح ل"وات" حرص مختلف الاطراف المنظمة على انجاح هذه التظاهرة على جميع المستويات لاسيما في ظل تطور عدد المشاركين وهو ما سيدخل حيوية كبيرة على المنطقة التي تعاني من عدم استغلال جيد للمنشات الرياضية.واشارت الى ان "هذا المهرجان يشكل فرصة لاعادة الحياة للمنشات الرياضية بالجهة ومزيد تحفيز النسيج الجمعياتي الرياضي للاضطلاع بدوره في تاطير المواهب الرياضية التي تعج بها ضاحية مقرين".ومن المنتظر ان يشارك 40 فريقا في رياضات كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة في بطولات مصغرة بالإضافة إلى تنظيم مسابقات في رياضات الكرة الحديدية والتنس وكرة الطاولة والشطرنج .كما سيتم تنظيم سباقات في العدو لكل الأصناف والأعمار ولذوي الاحتياجات الخاصة علاوة على سباق للدراجات الهوائية على مسافة 45 كلم.ومن المواعيد المنتظرة في هذا المهرجان العروض الفنية لعدد من الرياضات الدفاعية التي ستحتضنها قاعة عبد الوهاب الشاهد بمقرين حيث سيكون لمتابعي المهرجان فرصة للاستمتاع بعروض فرجوية في رياضات الكاراتي والتايكواندو والكونغ فو والمصارعة وغيرها من الفنون الدفاعية الاخرى.وسيتخلل المهرجان لوحات استعراضية راقصة الى جانب نصب خيام عملاقة في المدينة للتعريف بنشاط منظمتي الكشافة التونسية والمصائف والجولان.وسيقع تركيز شاشة عملاقة في إحدى ساحات مدينة مقرين لتمكين أكثر ما يمكن من الجماهير من مشاهدة هده العروض.ر/حسني/امين