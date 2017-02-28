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حزب آفاق تونس يدعو إلى الإلتزام بمنهج الحوار إحتراما لوثيقة قرطاج وإلى تهدئة المناخ العام

Mardi 28 Février 2017
بــاب نــات - أقر حزب آفاق تونس بصلاحيات رئيس الحكومة في تقييم نشاط أعضاء حكومته وإتخاذ التعديلات التي يراها ضرورية، داعيا في المقابل إلى الإلتزام بمنهج التشاور، إحتراما لروح وثيقة إتفاق قرطاج، وضمانا لحسن صياغة القرارات، والابتعاد عن أسباب الاختلاف والتجاذب السياسي.

ودعا الحزب، في بيان له اليوم الثلاثاء، على إثر اجتماع مكتبه السياسي، مساء أمس الاثنين، كل الأطراف حكومة وأحزابا ومنظمات، إلى تهدئة المناخ العام وتخفيض منسوب الاحتقان بمختلف أشكاله، وتغليب منطق الحوار حول أهم الملفات والإصلاحات المطروحة، على غرار الملف التربوي أو الملفات الإقتصادية، والتي يجب "تجنب التعصب الايديولوجي فيها".

وثمن من جهة أخرى، المجهود المبذول من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل وكل المنظمات الوطنية، من أجل ضمان الاستقرار والسلم الإجتماعيين، وتوفير الظروف الملائمة لإنجاح الانتقال الديمقراطي، داعيا رئيس الحكومة إلى الإسراع في الإصلاحالت الكبرى الاقتصادية منها والإجتماعية، وفق ما تم الإتفاق عليه مع الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج.
حلا



Publié le:2017-02-28 19:37:03

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