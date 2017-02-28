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محتجون بجزيرة قرقنة يمنعون دورية عسكرية من العبور إلى الجزيرة لتأمين شاحنات نقل النفط الذي تنتجه شركة بتروفاك.

Mardi 28 Février 2017
بــاب نــات - عمد عدد من المحتجين بجزيرة قرقنة مساء أمس الاثنين, إلى غلق الطريق الرابطة بين مليتة والرملة ومنع دورية عسكرية من العبور إلى الجزيرة لتأمين الشاحنات المخصصة لنقل النفط المكثف الذي تنتجه شركة بتروفاك المنتصبة بالجهة, وفق ما أفاد به مصدران متطابقان واحد امني وآخر من شركة بيتروفاك مراسلة /وات/ بصفاقس.

وأضاف المصدر الأمني أنه تفاديا لأي مواجهات مع المحتجين فان الدورية العسكرية خيرت الحياد واكتفت بإبلاغ النيابة العسكرية التي أذنت بتتبع المحتجين.
من جانبه نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني "بلحسن الوسلاتي" في تصريح لمرسلة /وات/ ما تداولته إحدى المواقع الإخبارية ومصدر من شركة بيتروفاك حول انسحاب الجيش الوطني من جزيرة قرقنة مؤكدا ان الوحدات العسكرية تقوم بدورها المناط بعهدتها في تامين نشاط بيتروفاك.
ج/هب




Publié le:2017-02-28 19:35:08

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4 de 4 commentaires pour l'article 139103

Fenac  ()  |Mardi 28 Février 2017 à 20h 32m | Par           
Ils leurs faut le grand patron de core de nord hhhhh

Fenac  ()  |Mardi 28 Février 2017 à 20h 29m | Par           
Au temps de zaba personne ne bouge son doigt la quasi totalite des habitant de cet ile sont ailleurs partout appliquer la loi tout va bien

Laabed  (Tunisia)  |Mardi 28 Février 2017 à 20h 09m |           

قال: يافرعون ايش فرعنك قال: مالقيتش من ردني

Machmoumelfol  (Germany)  |Mardi 28 Février 2017 à 19h 45m | Par           
هيبة الدولة....كانت تشخر..



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