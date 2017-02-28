محتجون بجزيرة قرقنة يمنعون دورية عسكرية من العبور إلى الجزيرة لتأمين شاحنات نقل النفط الذي تنتجه شركة بتروفاك.

وأضاف المصدر الأمني أنه تفاديا لأي مواجهات مع المحتجين فان الدورية العسكرية خيرت الحياد واكتفت بإبلاغ النيابة العسكرية التي أذنت بتتبع المحتجين.
من جانبه نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني "بلحسن الوسلاتي" في تصريح لمرسلة /وات/ ما تداولته إحدى المواقع الإخبارية ومصدر من شركة بيتروفاك حول انسحاب الجيش الوطني من جزيرة قرقنة مؤكدا ان الوحدات العسكرية تقوم بدورها المناط بعهدتها في تامين نشاط بيتروفاك.
ج/هب
Publié le:2017-02-28 19:35:08
Par:Guetteur (Tunisia )
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