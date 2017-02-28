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Economie

عبد الكافي: تحقيق النمو ودفع الاستثمار هو السبيل الوحيد لتسوية وضعية عملة الحضائر

Mardi 28 Février 2017
بــاب نــات - قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محمد الفاضل عبد الكافي، الثلاثاء خلال جلسة عامة عقدت بعد ظهر الثلاثاء بمجلس نواب الشعب، ان تحقيق النمو ودفع الاستثمار يبقى السبيل الوحيد لدفع التشغيل وتمكين عملة الحضائر من تسوية وضعياتهم.

وأفاد عبد الكافي، في رده على تساؤل توجه به النائب عن الجبهة الشعبية، المنجي الرحوي، أن الحكومة وضعت لجنة على مستوى وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، باعتبارها المشرفة على هذا الملف، للنظر في ملف عملة الحضائر مستبعدا امكانية الترسيم باعتبار تزايد الضغوطات على المالية العمومية ولا سيما على مستوى التاجير العمومي.
واقر بأن الحضائر تعتبر منظومة تشغيل هشة تم احداثها كآلية للتدخل الظرفي قبل سنة 2011 غير انها تحولت بعد سنة 2011 لآلية للتخفيف من الضغوطات الاجتماعية.

واشار الى ان عدد عملة الحضائر قد تزايد بشكل كبير بعد الثورة ليبلغ سنة 2012 حوالي 80 الف شخص تقدم لهم منح بقيمة 203 مليون دينار تصرف على ميزانية الدولة.

وقد تمت تسوية ملفات كل العملة ما بين 2000 و2010 وتم التخفيض في عددهم الى 55 الف عامل بعد حذف كل الاشخاص المستفيدين من منظومات اخرى على غرار برنامج العائلات المعوزة.

وبين ان الحكومة قد قررت ايقاف العمل بهذه الالية بعد الترفيع في المنح التي يتقضاها هؤلاء الى الاجر الادنى الصناعي فضلا عن تمكينهم من التغطية الاجتماعية وتمتيع من تجاوز منهم سن 60 سنة من برنامج العائلات المعوزة وبطاقة علاج مجانية.



Publié le:2017-02-28 19:28:48

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