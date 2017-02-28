الطبوبي يتحادث مع وفد عن حزب آفاق تونس

Mardi 28 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-28 19:17:38

- التقى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الثلاثاء، في إطار مواصلة سلسلة اللقاءات التي يجريها مع الأحزاب السياسية بعد التحوير الوزاري الأخير، بوفد عن حزب آفاق تونس ضم كلا من رئيس الحزب ياسين إبرهيم والأمين العام فوزي عبد الرحمان وعضو مجلس نواب الشعب كريم الهلالي.واعتبر ياسين إبراهيم، في تصريح إعلامي عقب اللقاء، أن من حق رئيس الحكومة أن يقيم أعضاء حكومته، وأن يقيل أو يعين من يريد، إذا ما رأى ضرورة لذلك، مشيرا في الآن نفسه إلى أنه تم تسجيل بعض "المفآجات"، خاصة على مستوى التعيين، كان لا بد من التشاور بخصوصها مع رئيس الحكومة، بحسب تعبيره.وقال "إن التغيير هو من حق رئيس الحكومة لكن على مستوى المنهجية لا بد من التحسين"، مضيفا "لا يمكن القول إننا جميعنا متشاركون، وملزمون كحزب سياسي مساند للحكومة، دون توفر حد أدنى من التشاور".وأكد على أهمية تكثيف التشاور وعقد جلسات عمل بين الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، وذلك في إطار مساندة الحكومة لمجابهة الوضع الصعب الذي تمر به البلاد.حلا