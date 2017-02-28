Radio Babnet Tunisie  On Air: Najet - Tifraa Kithir  
Politique

الطبوبي يتحادث مع وفد عن حزب آفاق تونس

Mardi 28 Février 2017
بــاب نــات - التقى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الثلاثاء، في إطار مواصلة سلسلة اللقاءات التي يجريها مع الأحزاب السياسية بعد التحوير الوزاري الأخير، بوفد عن حزب آفاق تونس ضم كلا من رئيس الحزب ياسين إبرهيم والأمين العام فوزي عبد الرحمان وعضو مجلس نواب الشعب كريم الهلالي.

واعتبر ياسين إبراهيم، في تصريح إعلامي عقب اللقاء، أن من حق رئيس الحكومة أن يقيم أعضاء حكومته، وأن يقيل أو يعين من يريد، إذا ما رأى ضرورة لذلك، مشيرا في الآن نفسه إلى أنه تم تسجيل بعض "المفآجات"، خاصة على مستوى التعيين، كان لا بد من التشاور بخصوصها مع رئيس الحكومة، بحسب تعبيره.
وقال "إن التغيير هو من حق رئيس الحكومة لكن على مستوى المنهجية لا بد من التحسين"، مضيفا "لا يمكن القول إننا جميعنا متشاركون، وملزمون كحزب سياسي مساند للحكومة، دون توفر حد أدنى من التشاور".
وأكد على أهمية تكثيف التشاور وعقد جلسات عمل بين الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، وذلك في إطار مساندة الحكومة لمجابهة الوضع الصعب الذي تمر به البلاد.
حلا




Publié le:2017-02-28 19:17:38

cadre-6409aa83fefd75ed5bafed57e609e1d6-2017-02-28 19:17:38
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 139101



هل كان خطاب الشاهد مساء الأحد مقنع؟؟
Voter
En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13491,4

  • (27/02)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 2,42506 DT        1$ =2,30018 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/02)   193,3 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139101 1284|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires