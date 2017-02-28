وقفة احتجاجية على خلفية وفاة عامل وتنفيذ 19 عاملا مطرودين من حضيرة نفطية في صحراء تطاوين

Mardi 28 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-28 21:06:10

- دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين في خاتمة اجتماع استثنائي عقده اليوم إلى تنفيذ وقفة احتجاجية في جميع الحضائر النفطية في الجهة على خلفية وفاة عامل في العقد الثالث من عمره إثر أزمة قلبية الليلة الماضية في حضيرة نفطية بمنطقة "الشوش" في صحراء ولاية تطاوين والتي تديرها شركة "وينستار" حسب ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للشغل في تطاوين البشير السعيدي.وأشار السعيدي إلى أن هذه الوقفة تأتي تضامنا مع زملائهم في حضيرة الشوش حيث طردت شركة "وينستار" 19 عاملا ولم تنفذ محاضر الجلسات التي أمضت عليها في خاتمة جلسات صلحية بإشراف وطني مما دفعهم الى الدخول في اعتصام مفتوح بالحضيرة، بحسب قوله.وأضاف المسؤول النقابي أنه بالتنسيق مع مركزية الاتحاد ستنعقد لاحقا ندوة الاطارات في قطاع النفط للبحث والتحاور حول إشكال الاحتجاج القادمة والبحث عن السبل الكفيلة بحلّ هذا الاشكال المعقّد مع "هذه الشركة الكندية التي تدّعي الافلاس وعدم القدرة على التشغيل وديمومة العمل في حقلها"، وفق تعبيره.