وقفة احتجاجية على خلفية وفاة عامل وتنفيذ 19 عاملا مطرودين من حضيرة نفطية في صحراء تطاوين

وأشار السعيدي إلى أن هذه الوقفة تأتي تضامنا مع زملائهم في حضيرة الشوش حيث طردت شركة "وينستار" 19 عاملا ولم تنفذ محاضر الجلسات التي أمضت عليها في خاتمة جلسات صلحية بإشراف وطني مما دفعهم الى الدخول في اعتصام مفتوح بالحضيرة، بحسب قوله.
وأضاف المسؤول النقابي أنه بالتنسيق مع مركزية الاتحاد ستنعقد لاحقا ندوة الاطارات في قطاع النفط للبحث والتحاور حول إشكال الاحتجاج القادمة والبحث عن السبل الكفيلة بحلّ هذا الاشكال المعقّد مع "هذه الشركة الكندية التي تدّعي الافلاس وعدم القدرة على التشغيل وديمومة العمل في حقلها"، وفق تعبيره.
Publié le:2017-02-28 21:06:10
Par:Abu Dhiya (Europe ) Par Mobile
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