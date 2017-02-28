Mardi 28 Février 2017



بــاب نــات



إيقاف نهائي عن العمل لطبيب توليد بمستشفى بسليانة بتهمة ابتزاز المرضى





Publié le:2017-02-28 19:10:37

- أدَت سميرة مرعي فريعة وزيرة الصحة زيارة ميدانية الى ولاية سليانة تفقدت خلالها سير العمل بمجمع الصحة الأساسية الذي انطلق نشاطه منذ شهر بعد اتمام بنائه وتجهيزه بكلفة ناهزت مليونا و 400 ألف دينار.ويضم مجمع الصحة الأساسية بمدينة سليانة الذي تغطي خدماته 20 مركزا للصحة الأساسية بمعتمديتي سليانة الشمالية وسليانة الجنوبية أقساما لطب العيون والأنف والأذن والحنجرة والنساء و التوليد والطب المدرسي ومركزا وسيطا ومخزنا للأدوية ومخبرا للتحاليل.ومن المقرر أن يتعزَز لاحقا بقسم لطب الأسنان وآخر لطب الأطفال وقسم ثالث لطب الشيخوخة.وتباحثت وزيرة الصحة مع الإطار المشرف على المجمع حول النقائص المتمثلة خاصة في الموارد البشرية والأدوية وفي الحاجة الى التكوين والرسكلة لفائدة الفنيين العاملين هناك، كما أذنت بالفتح الفوري لقسم المركز الوسيط داعية الى ضرورة تطوير أساليب العمل واستغلال التجهيزات المتطورة وحسن توظيفها وتوجيه العناية الى المصابين بالأمراض المزمنة وتقريب الخدمات من المواطن بما يساعد على تخفيف الضَغط على المستشفى الجهوي.وأوصت من جهة أخرى بمضاعفة الجهود من أجل إنجاح البرنامج الوطني الهادف الى تقليص وفيات الأم عند الولادة والمتابعة الدَقيقة للنساء الحوامل لاسيما بالوسط الريفي.واطلعت الوزيرة على سير العمل بمقر المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري وبعديد الأقسام الاستشفائية بالمستشفى الجهوي بسليانة كما أشرفت على اجتمع اللجنة الطبية للتعرف على مشاغل الأطباء وتعميق النظر في حاجيات الجهة من الإطار الطبي، مؤكدة العمل على توفير حاجة الجهة من أطبَاء الاختصاص وخاصة في المركز الوسيط الذي تم تجهيزه مؤخَرا.وتحوَلت وزيرة الصحة في المساء الى معتمدية كسرى أين عاينت سير العمل بالمستشفى المحلي واطلعت على بناية القسم الجديد للعيادات الخارجية الذي انتهت أشغال بنائه مؤخَرا بكلفة 600 ألف دينار وتعرَفت على حاجته الى الموارد البشرية والتجهيزات.وفي تصريح لاذاعة موزاييكأ أكدت أكدت وزيرة الصحة قرار إيقاف عن العمل بصفة نهائية لطبيب مختص في توليد النساء بالمستشفى الجهوي بسليانة سيفعل بداية من 1 مارس 2017 وإحالته عن مجلس التأديب بعد ثبوت تورطه في عمليات ابتزاز مرضاه وأخذ مبالغ مالية مقابل إجراء عمليات ولادة قيصرية داخل المستشفى.وكان وزير الصحة السابق قرر في جويلية 2016 إلغاء عقد طبيب بالمستشفى الجهوي بقفصة إثر تداول فيديو يظهر فيه بصدد الحصول على رشوة لإتمام عملية توليد.