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Politique

سليم الرياحي إثر لقائه امين عام اتحاد الشغل: وثيقة قرطاج أصبحت لا معنى لها وتم تجاوزها

Mardi 28 Février 2017
بــاب نــات - التقى الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، عشية اليوم في مقر الاتحاد بساحة محمد علي بالعاصمة، رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، سليم الرياحي، الذي أفاد في تصريح إعلامي إثر اللقاء أنه تبادل مع الامين العام للاتحاد الاراء حول الوضع في البلاد بعد التحوير الوزاري الاخير الذي أجراه رئيس الحكومة، وحول مصير وثيقة قرطاج.

وأفاد، في هذا التصريح، بأن وثيقة قرطاج "أصبحت لا معنى، وتم تجاوزها"، وفق رأيه، مبينا أنه "تم استعمال اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف لتمرير أجندا سياسية ولدفع الاحزاب السياسية للانخراط في هذه الوثيقة وقد تبين أن هذه العملية صورية وأدت بالبلاد إلى وضع خطير"، على حد قوله.
وأوضح الرياحي أن حزبه كان أول حزب ينسحب من وثيقة قرطاج باعتبار أن "صلوحيتها قد انتهىت"، حسب تعبيره، مطالبا الاتحاد العام التونسي للشغل بتوضيح موقفه النهائي منها.
كما دعا إلى إيجاد حلول حقيقية للاوضاع في البلاد، والخروج برؤية جديدة تشارك في صياغتها جميع الاطراف بما فيها من الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية.
اج/ود




Publié le:2017-02-28 17:42:38

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