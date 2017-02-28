رد هيئة الحقيقة والكرامة على جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بتطاوين

- أوفدت الهيئة بعثتين أوّلاهما يوم 08 ديسمبر 2016 والثانيّة أيّام 24 و23 و25 فيفري 2017 إلى ولايتي توزر وتطاوين للتقصي في الانتهاكات الحاصلة سنة 1956 ضدّ المقاومين في منطقة "دغومس" و"أقري"، وقد قامت البعثة بمهمّتها بالتعاون مع باحثين ومختصّين من الجهة، حرصا من الهيئة على التنسيق اللاّزم مع السلط الجهوية وعلى الاستئناس بأهل الاختصاص في تحقيق مهمتها في كشف الحقيقة وتسليط الضوء على هذه الحقبة من تاريخ تونس. وقد قامت الهيئة بعقد اجتماع بولاية تطاوين يوم 24 فيفري 2017 ضمّ مختلف الأطراف المهتمة بملفّ "معركة اقري" دون اقصاء. وفي هذا الجانب، لا يهمّ الهيئة الخلافات والمناكفات الشخصية بين بعض الأطراف السّاعية لاحتكار الحقيقة في هذا الملف والمطالبة بإقصاء أطراف أخرى مقابلة.
- وقد سجّلت الهيئة عديد الملفات بخصوص معركة جبل اقري المودعة من طرف المقاومين بالجهة وعائلات الشهداء وملفا مودعا من قبل الجمعيّة المذكورة، كما عقدت جلسات استماع لكلّ هذه الأطراف وعلمت الهيئة عن طريق الصحافة انّ هذه الأخيرة قرّرت سحب ملفها. ويّهم الهيئة أن توّضح انّ تعهدّها بالقضيّة لا يتوقف على رضا أي جهة كانت، وأنّ سحب الجمعية المذكورة لملفها لا يخلّف إلا أثر فقدانها للصّفة في التعامل مع الهيئة في الملف. كما تؤكد الهيئة على أنّ هذا السحب على فرض حصوله لن يؤثر بأي حال من الأحوال على تعهدّها بالملف ولا على سير أعمال البحث والتقصّي فيه.
- تؤكد الهيئة على احتفاظها بحقّها في تحديد الشهود واختيار الشهادات، كما تؤكد التزامها بكشف الحقيقة وبالانفتاح والتعاون مع كل الأطراف المتداخلة دون اقصاء، مشدّدة على أن الحقيقة ليست حكرا على طرف دون آخر. كما تؤكد الهيئة على أنّ أبوابها تظلّ دائما مفتوحة أمام كل من يرغب في الانخراط الايجابي في مسار العدالة الانتقالية وفي المساعدة على كشف حقيقة الانتهاكات ضدّ التونسيين.
Publié le:2017-02-28 17:31:15
Par:incuore (Tunisia ) Par Mobile
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