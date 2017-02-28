Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Hobbi Eeeh  
Politique

رد هيئة الحقيقة والكرامة على جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بتطاوين

Mardi 28 Février 2017
على إثر المقال الصّادر بموقعكم الالكتروني بعنوان "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بتطاوين تطالب بسحب ملف "اقري" من هيئة الحقيقة والكرامة " بتاريخ 27 فيفري 2017، وحرصا على إنارة الرأي العامّ، يهمّ هيئة الحقيقة والكرامة توضيح الآتي:

- أوفدت الهيئة بعثتين أوّلاهما يوم 08 ديسمبر 2016 والثانيّة أيّام 24 و23 و25 فيفري 2017 إلى ولايتي توزر وتطاوين للتقصي في الانتهاكات الحاصلة سنة 1956 ضدّ المقاومين في منطقة "دغومس" و"أقري"، وقد قامت البعثة بمهمّتها بالتعاون مع باحثين ومختصّين من الجهة، حرصا من الهيئة على التنسيق اللاّزم مع السلط الجهوية وعلى الاستئناس بأهل الاختصاص في تحقيق مهمتها في كشف الحقيقة وتسليط الضوء على هذه الحقبة من تاريخ تونس. وقد قامت الهيئة بعقد اجتماع بولاية تطاوين يوم 24 فيفري 2017 ضمّ مختلف الأطراف المهتمة بملفّ "معركة اقري" دون اقصاء. وفي هذا الجانب، لا يهمّ الهيئة الخلافات والمناكفات الشخصية بين بعض الأطراف السّاعية لاحتكار الحقيقة في هذا الملف والمطالبة بإقصاء أطراف أخرى مقابلة.

- وقد سجّلت الهيئة عديد الملفات بخصوص معركة جبل اقري المودعة من طرف المقاومين بالجهة وعائلات الشهداء وملفا مودعا من قبل الجمعيّة المذكورة، كما عقدت جلسات استماع لكلّ هذه الأطراف وعلمت الهيئة عن طريق الصحافة انّ هذه الأخيرة قرّرت سحب ملفها. ويّهم الهيئة أن توّضح انّ تعهدّها بالقضيّة لا يتوقف على رضا أي جهة كانت، وأنّ سحب الجمعية المذكورة لملفها لا يخلّف إلا أثر فقدانها للصّفة في التعامل مع الهيئة في الملف. كما تؤكد الهيئة على أنّ هذا السحب على فرض حصوله لن يؤثر بأي حال من الأحوال على تعهدّها بالملف ولا على سير أعمال البحث والتقصّي فيه.

- تؤكد الهيئة على احتفاظها بحقّها في تحديد الشهود واختيار الشهادات، كما تؤكد التزامها بكشف الحقيقة وبالانفتاح والتعاون مع كل الأطراف المتداخلة دون اقصاء، مشدّدة على أن الحقيقة ليست حكرا على طرف دون آخر. كما تؤكد الهيئة على أنّ أبوابها تظلّ دائما مفتوحة أمام كل من يرغب في الانخراط الايجابي في مسار العدالة الانتقالية وفي المساعدة على كشف حقيقة الانتهاكات ضدّ التونسيين.



Publié le:2017-02-28 17:31:15

cadre-59b09641b101520dcac91806ce3bc6c4-2017-02-28 17:31:15
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 139093



هل كان خطاب الشاهد مساء الأحد مقنع؟؟
Voter
En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13528,2

  • (24/02)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 2,43338 DT        1$ =2,29911 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/02)   264,9 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139093 1163|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires