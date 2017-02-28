إصابة طفلة بأضرار بدنية خطيرة إثر انفجار خرطوشة صيد في منطقة سيدي من معتمدية بالفحص

وقد خضعت الطفلة المصابة إلى عملية جراحية فورية نظرا لخطورة وضعها الصحي حيث أن الخرطوشة أصابت جزءا كبيرا من الجانب الأيسر للبطن حسب ما صرّح به ناظر المستشفى الذي أضاف أنه تمّ قبول المصابة منذ الساعة العاشرة صباحا ولم تغادر قاعة العمليات إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال.
من جهته أكد مصدر أمني لمراسل (وات) أنه تمّفتح تحقيق في هذه الحادثة الأليمة.
مع الإشارة إلى أن الطفلة تقطن في بن عروس وقدمت يوم أمس إلى منطقة سيدي عبيد لزيارة أهلها .
Publié le:2017-02-28 17:29:00
Par:incuore (Tunisia ) Par Mobile
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