إصابة طفلة بأضرار بدنية خطيرة إثر انفجار خرطوشة صيد في منطقة سيدي من معتمدية بالفحص

Mardi 28 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-28 17:29:00

- تعرضّت صباح اليوم الثلاثاء 28 فيفري الجاري طفلة عمرها 10 سنوات في منطقة سيدي عبيد من معتمدية الفحص إلى انفجار خرطوشة صيد عيار 16 ، ألقت بها داخل فرن تقليدي لطهي الخبز "طابونة " كان في حالة اشتعال ، بعد أن عثرت على الرصاصة بمكان قريب أثناء اللعب مع أطفال آخرين من أقاربها حسب ما أفاد به خال المتضررة الذي تحوّل معها صحبة عدد من الأقارب إلى المستشفى الجهوي في زغوان.وقد خضعت الطفلة المصابة إلى عملية جراحية فورية نظرا لخطورة وضعها الصحي حيث أن الخرطوشة أصابت جزءا كبيرا من الجانب الأيسر للبطن حسب ما صرّح به ناظر المستشفى الذي أضاف أنه تمّ قبول المصابة منذ الساعة العاشرة صباحا ولم تغادر قاعة العمليات إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال.من جهته أكد مصدر أمني لمراسل (وات) أنه تمّفتح تحقيق في هذه الحادثة الأليمة.مع الإشارة إلى أن الطفلة تقطن في بن عروس وقدمت يوم أمس إلى منطقة سيدي عبيد لزيارة أهلها .