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Politique

رئيس الجمهورية يلتقي وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية

Mardi 28 Février 2017
بــاب نــات - إلتقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، مباشر جواد أكبر وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس يومي 27 و28 فيفري الجاري.

ونوّه وزير الدولة الهندي، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، بالأواصر العريقة التي تربط البلدين، مؤكّدا حرص بلاده على مزيد تطوير علاقات التعاون وفتح آفاق جديدة خاصّة في مجالات التعاون الأمني والتكنولوجيات الحديثة والصناعات الصيدلية، معربا عن إستعداد بلاده لوضع تجربتها وخبرتها على ذمة الجانب التونسي للإستفادة منها.
كما أبدى حرصه على العمل على وضع برنامج عمل بين الجانبين يهم مجالات تعاون جديدة، على أن يتمّ الإتفاق بشأنها خلال الاجتماع المقبل للجنة المشتركة التونسية الهندية، المزمع عقده في نيودلهي في شهر أكتوبر القادم.
من جانبه، أعرب رئيس الجمهورية عن إرتياحه لمستوى التعاون القائم بين البلدين، مؤكدا تطلعه لمزيد تطويره من خلال الاستفادة من النجاحات التي حققتها الهند على المستوى السياسي والاقتصادي بفضل تجربتها الديمقراطية العريقة.
كما أبرز حرص تونس على مزيد دعم العلاقات الثنائية، لا سيما عبر تشجيع الاستثمارات الهندية في تونس، وبعث مشاريع وبرامج مشتركة خاصّة في المجالات المستقبلية ذات القيمة التكنولوجية العالية.
أيمن




Publié le:2017-02-28 15:16:14

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